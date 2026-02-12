自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-6】年菜提鮮 干貝上場

2026/02/12 05:30

新鮮干貝下鍋前一定要用紙巾擦乾水分。（圖／達志影像）新鮮干貝下鍋前一定要用紙巾擦乾水分。（圖／達志影像）

文／梁瓊白

炒鮮干貝搭配紅、黃椒、豌豆莢或甜豆筴、綠蘆筍，色彩豔麗，很適合當年菜。（梁瓊白攝）炒鮮干貝搭配紅、黃椒、豌豆莢或甜豆筴、綠蘆筍，色彩豔麗，很適合當年菜。（梁瓊白攝）

過年食材中，比起海參、魚翅、鮑魚、花膠這些需要費工耗時泡發、蒸煮的乾貨，干貝是最實惠也最好用的品項，它只需要泡水、蒸軟後，就可以用在各種菜肴的提鮮上。

自製干貝醬，送禮、自用都很棒。（梁瓊白攝）自製干貝醬，送禮、自用都很棒。（梁瓊白攝）

市售的干貝有兩種，一種是曬乾的，一種是新鮮冷凍的，無論是乾的還是新鮮的，都是個頭愈大愈貴，當然也愈好吃。屬於乾貨類的干貝放冰箱冷藏保存即可，新鮮干貝一定要冷凍，不然會一直吐水縮小，烹調的時候再取出退冰即可。

〈廚娘一點靈1〉新鮮干貝 水分擦乾再下鍋

新鮮干貝的吃法很簡單，平底鍋燒熱後，用少許奶油兩面煎黃、撒上椒鹽就可以吃了，非常鮮美清甜。但無論是大顆粒、標明可生食等級的鮮干貝，還是顆粒較小的，都不能煎到全熟，會太硬不好吃；尤其是還要再炒菜或燴的干貝，更是兩面略煎定型就要先盛出，否則跟其他配料拌炒或燴煮後，後續的加溫會因熟透而變得乾硬，白糟塌了這麼貴的好食材。

新鮮干貝在退冰後，要先剪掉或剔掉邊上附著的那顆韌帶，它很硬、口感不好；再用酒略為拌洗一下，下鍋前一定要用紙巾擦乾水分，否則煎不上色、還會油爆，直接吃的就用奶油煎比較香，要炒菜的用少許沙拉油煎就好，大約六七分熟就要盛出。

炒鮮干貝的配料通常是紅、黃椒、豌豆莢或甜豆筴、綠蘆筍都可以。為了保持翠綠和減少停留鍋中加熱的時間，甜豆莢或蘆筍最好先川燙過、沖涼後再一起炒，調味料用的是酒、少許蠔油和糖、鹽、白胡椒粉，炒勻再用點太白粉水勾芡盛出，是一道非常鮮嫩清爽的熱炒菜。

〈廚娘一點靈2〉乾貨干貝 先蒸軟再入菜

乾貨類的干貝比較硬，有顆粒狀和細絲狀的，顆粒愈大顆愈貴，顆粒小的比較便宜，口感比較硬，通常用在煮湯的時候提味，但也要先蒸軟再放，如果直接加入煮還是硬的，只有一款澎湖產的小干貝質地比較軟，俗稱珠貝，可以直接放入不用先蒸。

每次蒸干貝時，水裡都要加點酒去腥增香，大約蒸20分鐘即可，我通常會一次多蒸些，然後分裝小袋，下次要用只要退冰就好，省事很多。

細絲狀的干貝通常是大干貝在翻動過程中剝落、碎散後，店家收集撕細了賣的，比完整大干貝便宜很多，我很喜歡買這種，不用撕更方便，同樣要泡水、蒸軟，可以用來炒芥藍菜、炒飯、煮粥、燒豆腐、煮海鮮羹、炒XO醬，非常實惠。

外面一罐XO醬，料多的至少7百元起跳，自己做只要一半成本，用料還更實在。先炒香切碎的蔥、薑、紅蔥末，再放入碎火腿丁、泡軟切碎的乾蝦仁，炒香再加入干貝絲，調味用紹興酒、蠔油、醬油、少許糖、胡椒粉、花椒油、香油，喜歡吃辣的加點辣椒末或紅油辣椒醬，全部拌炒均勻略收汁，然後盛出、放涼、裝罐、完成，送禮、自用都很棒。

