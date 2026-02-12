自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】冷靜瓶 讓孩子看見內心

2026/02/12 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／李昱琦

前幾天，兒子因為積木作品被弟弟不小心撞倒，氣得大哭大叫，甚至把手中的積木往地上砸。我深吸一口氣，沒有急著責備，也沒有立刻幫他收拾，而是把我們一起做的小工具「冷靜瓶」拿了出來。

冷靜瓶是一個透明的瓶子，裡面裝滿了水、亮粉與一些小珠子。當孩子情緒失控時，只要搖一搖，裡面的亮粉就會像暴風雨一樣四處翻飛，隨後慢慢沉澱下來。這個過程就像我們的心：剛開始亂糟糟、什麼都看不清楚，但隨著時間和呼吸，思緒會逐漸安靜。

我對孩子說：「你看，亮粉就像你現在的心情。等它沉下來，我們再來想下一步。」孩子看著瓶子，呼吸漸漸平穩，不再哭喊。當他說出：「媽媽，我覺得好一點了。」我知道他開始「看到自己的內心」了。

孩子常常無法分辨「我現在只是生氣」、還是「我需要解決問題」。冷靜瓶提供了一個具象化的練習：讓孩子在觀察的過程中，學會等待、反思。當心裡的亮粉慢慢落下，他也開始思考「積木倒了，我可以重建，或是改成新的設計」。

這不只是情緒管理，更是思考能力的培養。孩子從「爆發」到「整理」的過程，就是一次次的小小練習。

有趣的是，孩子後來自己提出：「媽媽，能不能做一個新的冷靜瓶？裡面放不同顏色的亮粉，還有小星星。」那一刻，我看見他不只在用冷靜瓶安撫自己，而是把它當做創意的出口。

情緒被安放後，腦袋空間騰出來，就能有新的想法。冷靜瓶因此成為孩子創造力的啟動器。

過去我總以為管教要靠「規矩」與「糾正」。但冷靜瓶提醒我，教育的力量其實在於陪伴孩子看見自己。當孩子懂得自我安撫、能從混亂中找到秩序，他們就會擁有獨立思考與創造的能量。

或許，這就是我們父母最能送給孩子的禮物：一個可以安靜觀照自己內心的工具，以及一個陪他們慢慢學會思考的環境。

