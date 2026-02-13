自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北時裝週轉型元年 AW26聚焦品牌、擴大參與、創造市場

2026/02/13 05:30

「AW26」秀展形式將更多元且擴大民眾參與，圖為「AW24」開幕秀。（資料照，記者潘少棠攝）「AW26」秀展形式將更多元且擴大民眾參與，圖為「AW24」開幕秀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕看時裝秀時，是否常覺得穿不上身？品牌服裝秀如果無法從伸展台走向市場，恐怕較難對產業帶來實質影響。就是這個概念，使文化部主辦的「台北時裝週」，決定自今年起進行重大策略轉型，嘗試以更多元形式，讓民眾更有參與感，並藉此強化商業實力，成為受歡迎的「品牌」。

台北時裝週走到第9年，將全面升級轉型。（文化部提供）台北時裝週走到第9年，將全面升級轉型。（文化部提供）

已邁入第9年的台北時裝週秋冬發表會「AW26」，將於3月26至29日在松山文創園區登場。文化部表示，在累積8年經驗後，今年將攜手台灣設計研究院，更有力輔導產業結合設計，以期更精準與產業對接。也可以說，從今年3月的「AW26」開始，台北時裝週將啟動「轉型元年」，全面升級。

設計能量聚焦品牌的敘事美學

在秀展形式方面，最明顯可見的，就是取消「主題式開幕秀」，讓設計師的能量完全集中到品牌本身，鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題，透過不同節奏與形式，傳達品牌概念與觀點；多達15場次的秀展，除伸展台走秀（Runway）外，將比照國際趨勢增加形象展演（Presentation）與響應活動（Event）等。

現場直播、選購，擴大民眾參與

在大眾參與方面，過去限量參與的「民眾場」，將改為「Live秀展直播區」，以突破各場次的座位限制，民眾可依自己喜歡的設計師風格，隨時至會場直播區觀賞新一季作品；特別規畫的編輯選品「Editor’s Pick風格市集」展售區，集結兼具設計與實穿性的品牌，涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物等，民眾可以近距離看見設計細節、觸摸材質、感受質感，選購商品。

精準對接市場需求，接軌國際

在產業對接方面，將導入「一對一業師諮詢」，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。此外，參考全球時尚產業發展潮流，將強化永續、舒適感的台灣紡織產業優勢，與時尚設計師合作具設計力的「微訂製」，文化部將持續攜手經濟部等跨部會，更有效地支持品牌深耕國內、接軌國際，創造最有利的市場條件。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應