【藝術文化】台北時裝週轉型元年 AW26聚焦品牌、擴大參與、創造市場

「AW26」秀展形式將更多元且擴大民眾參與，圖為「AW24」開幕秀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕看時裝秀時，是否常覺得穿不上身？品牌服裝秀如果無法從伸展台走向市場，恐怕較難對產業帶來實質影響。就是這個概念，使文化部主辦的「台北時裝週」，決定自今年起進行重大策略轉型，嘗試以更多元形式，讓民眾更有參與感，並藉此強化商業實力，成為受歡迎的「品牌」。

台北時裝週走到第9年，將全面升級轉型。（文化部提供）

已邁入第9年的台北時裝週秋冬發表會「AW26」，將於3月26至29日在松山文創園區登場。文化部表示，在累積8年經驗後，今年將攜手台灣設計研究院，更有力輔導產業結合設計，以期更精準與產業對接。也可以說，從今年3月的「AW26」開始，台北時裝週將啟動「轉型元年」，全面升級。

設計能量聚焦品牌的敘事美學

在秀展形式方面，最明顯可見的，就是取消「主題式開幕秀」，讓設計師的能量完全集中到品牌本身，鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題，透過不同節奏與形式，傳達品牌概念與觀點；多達15場次的秀展，除伸展台走秀（Runway）外，將比照國際趨勢增加形象展演（Presentation）與響應活動（Event）等。

現場直播、選購，擴大民眾參與

在大眾參與方面，過去限量參與的「民眾場」，將改為「Live秀展直播區」，以突破各場次的座位限制，民眾可依自己喜歡的設計師風格，隨時至會場直播區觀賞新一季作品；特別規畫的編輯選品「Editor’s Pick風格市集」展售區，集結兼具設計與實穿性的品牌，涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物等，民眾可以近距離看見設計細節、觸摸材質、感受質感，選購商品。

精準對接市場需求，接軌國際

在產業對接方面，將導入「一對一業師諮詢」，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。此外，參考全球時尚產業發展潮流，將強化永續、舒適感的台灣紡織產業優勢，與時尚設計師合作具設計力的「微訂製」，文化部將持續攜手經濟部等跨部會，更有效地支持品牌深耕國內、接軌國際，創造最有利的市場條件。

