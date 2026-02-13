限制級
【藝術文化】台灣美術行政先驅 黃才郎「彩虹之後」個展高美館揭幕
「彩虹之後—黃才郎個展」集黃才郎（中）素描、水彩與油畫等近150件珍貴作品。（高美館提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立美術館推出「彩虹之後—黃才郎個展」，匯集藝術家黃才郎自1970年代至今跨越半世紀的繪畫實踐，包含素描、水彩與油畫等近150件珍貴作品。
黃才郎是台灣戰後美術的重要推手，曾任高美館、北美館、國美館與台北當代藝術館4座美術館館長，締造「四冠王」紀錄。1995年在高美館甫開館時，黃才郎以百號大作〈彩虹—雨後高美館〉紀念高美館的壯麗，象徵南台灣美術史揭開新頁的起點。故宮博物院院長蕭宗煌感性形容，黃才郎的人生如同一道由藝術行政、美術史研究與創作交織而成的「彩虹」，不僅連結著當代藝術家，也代表他創作的「紫色光芒」始終貫穿核心，是建構台灣美術史新篇章的實踐者。
「彩虹之後—黃才郎個展」即日起至6月14日於高美館2樓展覽室展出，以「時間的光」為策展核心，分為4大主題。「光的記憶：寫生與風景」回顧黃才郎以自然為鏡，透過寫生存放時間與土地；「靜物的呼吸：形與光的詩」描繪日常中的寧靜瞬間；「自我與凝視：人物與自畫像」用畫筆直面自我，描寫孤獨與存在的深層感受；「禮物：黃才郎與在地藝術家的情誼」則回望他與在地藝術家間的情誼與承繼。
