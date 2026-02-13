【藝術文化】神鬼奇航駛入高雄 電影音樂會3月啟航

高雄春藝草地音樂會將於3月7日、8日2晚迎來「加勒比海盜神鬼奇航」。 （高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕Netflix釋出《航海王》真人版第2季正式預告，並宣布將於3月14日在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，而提早1週的高雄春天藝術節草地音樂會，將先迎來「加勒比海盜神鬼奇航」，透過磅礡樂音與大銀幕上的鬼盜船，駛向影迷和樂迷心中。

高市文化局指出，適逢電影《加勒比海盜神鬼奇航：鬼盜船魔咒》問世23週年，同名電影音樂會將首度於台灣演出，由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，帶領觀眾航向那片充滿冒險與傳奇的加勒比海。

《加勒比海盜神鬼奇航》為最具代表性的冒險電影系列之一，首部曲《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》的傳奇配樂，是由作曲家克勞斯．巴德爾（Klaus Badelt）與榮獲奧斯卡獎和葛萊美獎的作曲家漢斯．季默（Hans Zimmer）2人攜手打造。

電影音樂會將於3月7日、8日連續2晚舉辦，除了現場演奏經典配樂，也會同步放映電影；票價499元（同場次購買4張，享9折優惠），另規畫有青年席5折優惠與雙響套票，詳詢高雄春天藝術節官網。

