藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 煮雪的人／世界只剩下一句話

2026/02/13 05:30

◎煮雪的人◎煮雪的人

◎煮雪的人

「謝謝你太陽。」

行走在天橋上

我聽見有人這麼說

我猜他是讀了太多所謂的

勵志書籍

直到某日深夜，我深深陷入

絕望

獨自坐在二十四小時營業的咖啡店

前後喝了九杯咖啡

「謝謝你太陽。」

我才意識到這句話的

客觀性

一種出自絕望的客觀

有時我確實感謝太陽

（例如露營的時候）

有時我責怪太陽

為何擅自帶來生命

我更愛月

然而月的存在亦是

太陽所給

太陽是初始，亦是終結

正如我起身打算離開咖啡店

發現六個小時前幫我點餐的店員

此刻也要下班離去

「太陽出來了。」他說

清晨第一道光

照耀在桌上的空玻璃杯

畫面美到讓人忘記言語

既無失落也無希望

剩下，絕對

於是世界只剩下一句話：

「謝謝你太陽。」

