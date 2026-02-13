限制級
【自由副刊】 煮雪的人／世界只剩下一句話
◎煮雪的人
．
「謝謝你太陽。」
行走在天橋上
我聽見有人這麼說
我猜他是讀了太多所謂的
勵志書籍
．
直到某日深夜，我深深陷入
絕望
獨自坐在二十四小時營業的咖啡店
前後喝了九杯咖啡
．
「謝謝你太陽。」
我才意識到這句話的
客觀性
一種出自絕望的客觀
．
有時我確實感謝太陽
（例如露營的時候）
有時我責怪太陽
為何擅自帶來生命
．
我更愛月
然而月的存在亦是
太陽所給
．
太陽是初始，亦是終結
正如我起身打算離開咖啡店
發現六個小時前幫我點餐的店員
此刻也要下班離去
「太陽出來了。」他說
．
清晨第一道光
照耀在桌上的空玻璃杯
畫面美到讓人忘記言語
既無失落也無希望
剩下，絕對
．
於是世界只剩下一句話：
「謝謝你太陽。」
