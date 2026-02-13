【自由副刊】 煮雪的人／世界只剩下一句話

◎煮雪的人

◎煮雪的人

．

「謝謝你太陽。」

行走在天橋上

我聽見有人這麼說

我猜他是讀了太多所謂的

勵志書籍

．

直到某日深夜，我深深陷入

絕望

獨自坐在二十四小時營業的咖啡店

前後喝了九杯咖啡

．

「謝謝你太陽。」

我才意識到這句話的

客觀性

一種出自絕望的客觀

．

有時我確實感謝太陽

（例如露營的時候）

有時我責怪太陽

為何擅自帶來生命

．

我更愛月

然而月的存在亦是

太陽所給

．

太陽是初始，亦是終結

正如我起身打算離開咖啡店

發現六個小時前幫我點餐的店員

此刻也要下班離去

「太陽出來了。」他說

．

清晨第一道光

照耀在桌上的空玻璃杯

畫面美到讓人忘記言語

既無失落也無希望

剩下，絕對

．

於是世界只剩下一句話：

「謝謝你太陽。」

