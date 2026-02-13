自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-7】親子共讀 「馬」上開講

2026/02/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

馬上有錢、馬到成功、一馬當先、龍馬精神……沒錯，今年春節的春聯肯定是萬馬奔騰的景象，從小龍年進入馬年，可得說些和馬有關的故事啊！

農曆春節必須傳承的故事之一，是關於生肖的由來。出版近30年《十二生肖的故事》（親子天下），賴馬的本土創作仍是此類故事的經典，文字平易近人，故事讀來生動有趣，色彩豐富加上每個角色表情、樣態活靈活現，還有中英雙語加CD版本，有意思的是在20年紀念版末，附上歲數年譜表，成了親子三代可共讀的好故事。

大家對於馬的印象，都是奔跑得快，而且自古至今，許多戰爭中，主要運輸、騎乘對峙都必須靠馬匹，但在十二生肖裡，馬卻排名第七，有沒有一些疑惑？

有一說是「午時」，也就是中午11點到13點，這段時間太陽最烈，馬的天性烈，在午時奔跑最有力。這樣說來，十二生肖並非爭快就行，而是依各自的天性發揮。

提到馬的天性，就得認識《露西兒》（遠流），這個故事出自阿諾．羅北兒，他的創作裡充滿著哲學思考，但文字簡潔，故事中的對話，更是幽默智慧兼具。露西兒是農夫家的馬，為農夫拉車犁田，是重要的好幫手，有一天農夫太太要出門，看著露西兒，她忍不住說牠又難看又髒，露西兒很難過。

農夫太太為牠清潔，買了帽子，妝扮一番後，露西兒看著鏡中美麗的自己，開心地開始和女主人一塊去參加茶會、音樂會，不再下田工作，直到在一場宴會上，發生了大混亂，這才發現自己好像不適合社交圈。沮喪的露西兒回到農場，最後發現最自在的歸屬。讀來輕鬆有趣，透過故事裡的發展，能產生許多對話。

露西兒像在尋找自己，而劉旭恭《橘色的馬》（小魯）裡，主角橘色馬則在尋找失散的兄弟，牠帶著半張照片不斷尋找，過程中各種橘色的房子、車子，或是同樣有黑髮、長尾巴的動物一一來相認，然後牠遇見一隻咖啡色的馬，十分投緣，牠們會是兄弟嗎？

春節期間親子一塊讀《外婆家的馬》（小天下），充滿天馬行空的畫面和文字，肯定能讓大人小孩都有感。作者以自己陪伴孫子成長的過程融入故事，說到小孫子來外婆家度假，竟然還帶了馬，然後馬兒以十倍數增加的方式，讓外婆忙得不可開交。外婆煮飯時，小孫子也忙著切菜、分盤給大大小小的馬吃，不只人和馬都要吃飯，每天更有不同的馬要過生日……外婆還十分配合，幫忙布置派對，留意不能踩到幾十個盤子。

繪本的精采處，除了文字之外，最妙的是繪圖者的創意。封面是小孫子騎在大白馬上奔馳，內頁裡的文字和外婆與孫子的互動，巧妙地用左右頁黑白彩繪交錯呈現，孫子與幾十匹馬共處一室的畫面，每一頁都是藝術性十足。親子共讀，一塊感受馬年行大運啦！（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應