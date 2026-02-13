【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-7】親子共讀 「馬」上開講

圖／達志影像

文／黃文綺

馬上有錢、馬到成功、一馬當先、龍馬精神……沒錯，今年春節的春聯肯定是萬馬奔騰的景象，從小龍年進入馬年，可得說些和馬有關的故事啊！

農曆春節必須傳承的故事之一，是關於生肖的由來。出版近30年《十二生肖的故事》（親子天下），賴馬的本土創作仍是此類故事的經典，文字平易近人，故事讀來生動有趣，色彩豐富加上每個角色表情、樣態活靈活現，還有中英雙語加CD版本，有意思的是在20年紀念版末，附上歲數年譜表，成了親子三代可共讀的好故事。

請繼續往下閱讀...

大家對於馬的印象，都是奔跑得快，而且自古至今，許多戰爭中，主要運輸、騎乘對峙都必須靠馬匹，但在十二生肖裡，馬卻排名第七，有沒有一些疑惑？

有一說是「午時」，也就是中午11點到13點，這段時間太陽最烈，馬的天性烈，在午時奔跑最有力。這樣說來，十二生肖並非爭快就行，而是依各自的天性發揮。

提到馬的天性，就得認識《露西兒》（遠流），這個故事出自阿諾．羅北兒，他的創作裡充滿著哲學思考，但文字簡潔，故事中的對話，更是幽默智慧兼具。露西兒是農夫家的馬，為農夫拉車犁田，是重要的好幫手，有一天農夫太太要出門，看著露西兒，她忍不住說牠又難看又髒，露西兒很難過。

農夫太太為牠清潔，買了帽子，妝扮一番後，露西兒看著鏡中美麗的自己，開心地開始和女主人一塊去參加茶會、音樂會，不再下田工作，直到在一場宴會上，發生了大混亂，這才發現自己好像不適合社交圈。沮喪的露西兒回到農場，最後發現最自在的歸屬。讀來輕鬆有趣，透過故事裡的發展，能產生許多對話。

露西兒像在尋找自己，而劉旭恭《橘色的馬》（小魯）裡，主角橘色馬則在尋找失散的兄弟，牠帶著半張照片不斷尋找，過程中各種橘色的房子、車子，或是同樣有黑髮、長尾巴的動物一一來相認，然後牠遇見一隻咖啡色的馬，十分投緣，牠們會是兄弟嗎？

春節期間親子一塊讀《外婆家的馬》（小天下），充滿天馬行空的畫面和文字，肯定能讓大人小孩都有感。作者以自己陪伴孫子成長的過程融入故事，說到小孫子來外婆家度假，竟然還帶了馬，然後馬兒以十倍數增加的方式，讓外婆忙得不可開交。外婆煮飯時，小孫子也忙著切菜、分盤給大大小小的馬吃，不只人和馬都要吃飯，每天更有不同的馬要過生日……外婆還十分配合，幫忙布置派對，留意不能踩到幾十個盤子。

繪本的精采處，除了文字之外，最妙的是繪圖者的創意。封面是小孫子騎在大白馬上奔馳，內頁裡的文字和外婆與孫子的互動，巧妙地用左右頁黑白彩繪交錯呈現，孫子與幾十匹馬共處一室的畫面，每一頁都是藝術性十足。親子共讀，一塊感受馬年行大運啦！（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法