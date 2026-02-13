自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】吃了好罪惡 但就是停不了

2026/02/13 05:30

名古屋甜辣味雞翅吃了還想再吃，就是讓人會有依賴性的「病付雞翅」，不知不覺吃了10隻的人不少。（劉黎兒攝）名古屋甜辣味雞翅吃了還想再吃，就是讓人會有依賴性的「病付雞翅」，不知不覺吃了10隻的人不少。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

偶爾毫無節制地大吃一些愛吃的東西，是相當有快感。至今迷戀過毛豆、豆干、海帶等，曾吃到變成全身散發毛豆味的毛豆人。最近個人的小流行是大吃名古屋雞翅，吃再多也停不住。

無法抵抗誘惑，吃上癮，近乎依賴症候群，日文是「病付」，名古屋雞翅原本就常被說是「病付雞翅」，尤其是甜辣醬味，其他胡椒味、黑醋味等，也都很容易吃了一隻再一隻，沒完沒了。

日本最近除了流行重調味或高卡的悖德感嚴重食物外，也有許多食物標榜會讓人熱中到忘形，名稱都加上「無限」。若是和風拌（罐頭）鮪魚或雞絲等的「無限高麗菜」、「無限青椒」、「無限白菜」等，都算很健康，再怎麼大量吃，似乎也沒問題，不過許多洋芋片或蝦味仙貝型零食很容易吃到無法停嘴，甚至有商品就命名為「無限ＯＯ」，因為油脂量或鹽分含量高，不適合大量吃，但偏偏這類食品最容易上癮，偶爾會想「今天投降了，吃到心滿意足吧」。

最近讓我著迷的名古屋雞翅是油炸的，也不該大量吃，1隻至少80卡，但吃了很容易著迷，不知不覺就吃了5隻、10隻或更多，因為是雞翅部分，感覺比炸雞塊好些，含脂量少些，裹粉量也少些，讓我罪惡感稍微減低。近年日本也跟韓國一樣，炸雞店大增，從2012年起10年間增加10倍，到2023年有4388家，競爭過激而倒閉的不少，但2025年又稍微穩定了，現在日本人一年吃380億塊炸雞，福島縣甚至平均每個人每個月吃72塊，東京位居第三名達48塊，相當驚人。許多人只要桌上有炸雞就沒停筷過，是9成日本人都愛吃的國民美食，連續多年超越燒肉及餃子，是最受喜愛菜肴的第一名，這三樣也都被列為「中毒（依賴）性」最高的食物！

油炸又口感絕佳的食物很容易成為「病付」食物，若有酸甜香辣的刺激性味道，吃過後，腦部很容易記憶而貼上「還想再吃」標籤，有糖分又含鹽，則更會陷入無限循環，而且最紓壓，身心疲累就會想要吃糖質或油質食物，只有偶爾未必需要理由，盡情大量吃，本身就是奢侈的幸福！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應