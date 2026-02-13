【家庭plus．微幸福案內】吃了好罪惡 但就是停不了

名古屋甜辣味雞翅吃了還想再吃，就是讓人會有依賴性的「病付雞翅」，不知不覺吃了10隻的人不少。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

偶爾毫無節制地大吃一些愛吃的東西，是相當有快感。至今迷戀過毛豆、豆干、海帶等，曾吃到變成全身散發毛豆味的毛豆人。最近個人的小流行是大吃名古屋雞翅，吃再多也停不住。

無法抵抗誘惑，吃上癮，近乎依賴症候群，日文是「病付」，名古屋雞翅原本就常被說是「病付雞翅」，尤其是甜辣醬味，其他胡椒味、黑醋味等，也都很容易吃了一隻再一隻，沒完沒了。

請繼續往下閱讀...

日本最近除了流行重調味或高卡的悖德感嚴重食物外，也有許多食物標榜會讓人熱中到忘形，名稱都加上「無限」。若是和風拌（罐頭）鮪魚或雞絲等的「無限高麗菜」、「無限青椒」、「無限白菜」等，都算很健康，再怎麼大量吃，似乎也沒問題，不過許多洋芋片或蝦味仙貝型零食很容易吃到無法停嘴，甚至有商品就命名為「無限ＯＯ」，因為油脂量或鹽分含量高，不適合大量吃，但偏偏這類食品最容易上癮，偶爾會想「今天投降了，吃到心滿意足吧」。

最近讓我著迷的名古屋雞翅是油炸的，也不該大量吃，1隻至少80卡，但吃了很容易著迷，不知不覺就吃了5隻、10隻或更多，因為是雞翅部分，感覺比炸雞塊好些，含脂量少些，裹粉量也少些，讓我罪惡感稍微減低。近年日本也跟韓國一樣，炸雞店大增，從2012年起10年間增加10倍，到2023年有4388家，競爭過激而倒閉的不少，但2025年又稍微穩定了，現在日本人一年吃380億塊炸雞，福島縣甚至平均每個人每個月吃72塊，東京位居第三名達48塊，相當驚人。許多人只要桌上有炸雞就沒停筷過，是9成日本人都愛吃的國民美食，連續多年超越燒肉及餃子，是最受喜愛菜肴的第一名，這三樣也都被列為「中毒（依賴）性」最高的食物！

油炸又口感絕佳的食物很容易成為「病付」食物，若有酸甜香辣的刺激性味道，吃過後，腦部很容易記憶而貼上「還想再吃」標籤，有糖分又含鹽，則更會陷入無限循環，而且最紓壓，身心疲累就會想要吃糖質或油質食物，只有偶爾未必需要理由，盡情大量吃，本身就是奢侈的幸福！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法