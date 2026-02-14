自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．駿馬奔騰好運來8-8系列完】馬年圍爐 小清新揭幕

2026/02/14 05:30

千張蔬菜捲千張蔬菜捲

文、圖／香草生活家Julia

五色蔬菜捲五色蔬菜捲

轉眼農曆過年已至，思考著年菜規畫的當下，腦海遂浮現連續幾年的圍爐餐桌，各式火鍋仍是最受歡迎的，幾款鍋底蔬肉選項豐儉由人，食蔬多年的我，有感煮婦輕鬆過年的日子來臨了。

堅果蘋果海苔捲堅果蘋果海苔捲

一年一回的牌桌聚會，中途總會有人喊著，好想吃炸年糕喔！這時身為家族長輩又不會打牌的我，便走進廚房準備。炸到金黃香酥的年糕，連上兩盤也總是很快一掃而空。火鍋與年糕，是近年家族的圍爐餐桌印記。

用花草植物，為居家注入嶄新氣象。用花草植物，為居家注入嶄新氣象。

每個家族或家庭，都各有圍爐習俗與模式。有人上飯店或餐廳，有人買年菜應景，當然仍有家庭是走傳統手路菜式，滿桌佳肴、酒飲同歡。這些模式我多數經歷過。某年我端上一道堅果海苔捲，加入輕脆香甜的蘋果片，大家熱絡品嘗，傳來讚聲連連，好清爽、好好吃喔！像是燠熱蒸騰的空間，突然有人開窗，瞬間拂來一陣清新香甜的空氣般。那一幕多年後仍清晰如昨。

馬年圍爐 小清新揭幕馬年圍爐 小清新揭幕

〈餐桌氣象〉清新小點 圍爐亮點

今年想分享幾道圍爐餐桌的小清新料理。食材多樣方便取得，還可讓家人一起動手做，趁著相聚時光，好好連結家人間的情感。

近幾年風行的豆腐紙是我的新歡，由於外形似紙張鋪疊，於是有了「千張」的別稱。千張，可直接生食，也可取代各式麵皮裹進餡料，無論蒸、煎、炸都適合。尤愛直接放進湯裡，涮一下即可品嘗其滑嫩如絲綢的口感。唯要注意的是，千張易吸油，較適合氣炸鍋或油噴瓶料理法。請選擇無基改、無添加的有機優質品牌。

千張蔬菜捲

材料：千張、薑、豆包泥（豆皮切碎）、紅蘿蔔、黑木耳、毛豆粒、鹽、白胡椒

做法：

1.薑、紅蘿蔔、黑木耳切細絲，豆包泥與毛豆切碎。

2.熱油鍋，放入薑炒香，接著加入其餘材料炒香熟，加入適量調味料。

3.將千張裁成三角形，放入兩匙餡料，捲成小圓柱狀。

4.放入氣炸鍋，表面噴些油，180度6分鐘。若是平底油煎法，中火兩面煎3分鐘，上色即起鍋。

Tips：

千張吸油力強，請少油烹調。此道料理可直接品嘗，也可以生菜包裹，佐酸甜辣醬。

五色蔬菜捲

材料：千張、杏鮑菇、甜椒、小黃瓜、鹽、香料

做法：

1.杏鮑菇切條狀，煎到金黃，以鹽、香料調味，取出備用。

2.小黃瓜、甜椒切條狀備用。

3.千張鋪平，鋪上食材捲起，淋適量優格芥末醬品嘗。

優格芥末醬做法：將原味優格與黃芥末醬，以2：1比例攪拌均勻。

堅果蘋果海苔捲

材料一：金蓮花與葉、堅果類（腰果、杏仁、核桃等）、白芝麻、椰子絲、莓果乾（或葡萄乾）、少許鹽

材料二：海苔片、蘋果、亞麻仁油

做法：

1.用調理機將材料一的堅果類攪碎，加入金蓮花葉以外其餘材料。

2.慢慢加入2～3大匙亞麻仁油，再次拌勻所有材料。

3.食用時將海苔片捲成筒狀，放入堅果碎、金蓮花葉與蘋果丁一起品嘗。

Tips：

做好的堅果粉可冷藏保存約一個月。除了搭配海苔，以生菜包裹或撒在沙拉上，也是輕鬆又美味的品嘗方式。

〈居家布置〉花草添香 馬上心花開

每逢過年，總會運用花草植物，為居家注入嶄新氣象。春聯與紅色系花朵，象徵著歡慶與更新，一簍橘子象微著大吉大利，一束簡單的尤加利，點綴馬年小春聯，帶來清新平靜。

2026火馬年，眾多預言是變動與快速的一年。於是今年挑選了較為柔和的粉色花朵搭配綠葉，期待在一年伊始注入輕柔和緩的氣息，在組合的過程裡，也送上對火馬年的平安祝福。在角落裡貼上好友的Q版春聯。行望間，Q萌獨角神獸，讓人會心一笑。一笑百憂解，一笑化衝突。望著春聯，彷彿默默為家屋及家人，帶入一股輕盈喜樂的能量。

最後祝福大家，馬年安穩喜樂，馬上心花開。不論外境如何變動，我們所能做的，就是以靜制動，以慢制快。快節奏的向外行程後，莫忘回到日常，好好走路，好好吃飯，慢慢愛自己。

