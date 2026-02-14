【藝週末．藝週推薦展覽】航向晦暗面的深處─2025台灣美術雙年展「黑水」

蔡昱廷〈離山水：再臨〉3頻道錄像、聲音裝置、複合媒材、壓克力顏料、擴大器、骨傳導震源、水山村遺骨，尺寸依場地而定。2025。

文．攝影／記者董柏廷

文化部下轄國立台灣美術館主辦的「黑水――2025台灣美術雙年展」，自2025年11月15日展至2026年3月1日。展覽聚焦錄像、空間裝置、聲音、互動裝置、繪畫、攝影、與文件檔案等多元媒材，展出31組藝術家共37組件作品，其中7組件為全新委託製作，嘗試以新的議題角度，重新牽動台灣美術與台灣社會，以及更大的經濟貿易與殖民史框架之間的連結。

策展人賴駿杰在策展論述中明確指出，「黑水」的靈感源自解殖理論學者瓦爾特．米尼奧羅（Walter D. Mignolo）提出的「晦暗面」（dark（er） side）概念。其試圖挖掘台灣藝術史中長期被忽略、隱沒、甚至被刻意遮蔽的議題。他也將「黑」連結到「黑水溝」的傳說與故事，談及海權帝國的殖民歷史與資本主義全球流動的世界框架，亦指涉定居者殖民主義下對原住民族與本土群體的歧視壓迫，並呼應白色恐怖的歷史陰影，觸及恐懼、傷痛、遺忘與幽微等感知。

林羿綺〈迴聲者群像〉5頻道彩色有聲錄像，尺寸依場地而定。2020。

展覽將「黑水」分為「抵達」（Arrival）、「定居」（Settlement）與「臨來」（Arrival-becoming）3個子題，在非線性的時間軸中，思索關於主體認同的輪迴與動態演化。

從歷史縫隙中折返

高俊宏《我以為那是我最後一次所見》空間裝置、光影、超8釐米影片，尺寸依場地而定。2025。

在這個策展架構下，作品彼此之間的關係更像一張網，牽動著島嶼經驗裡反覆出現的「移動、交換、消逝與回返」。陳飛豪〈是夢？〉以3頻道錄像與翻譯文件構成敘事場域，從作家西川滿的歷史軌跡與虛構文本出發，讓「外來者」踏上日本平戶地景時，殖民遺產與混血文化的叩問自然浮現，作品藉由夢境般的引導，把歷史重新折返到「台灣文學」的路徑上，像在提醒觀眾：回到台灣，不必等同回到一個固定起點，而是回到尚待辨認的縫隙。

林羿綺〈迴聲者群像〉則把綠島人權園區的地點性，轉化為「聲音如何附著於歷史」的問題。她邀請在地居民扮演園區工作者，接力傳唱受難者的樂聲，並以中文、台語、日語、英文輪流演唱，讓歌聲在遺址中反覆迴盪。作品引述「過去永遠不死，甚至從未結束」的句子，把白色恐怖的彼岸召回現實此岸，聲音成為一種致意，也成為對當下仍在發生的迫害陰影的提醒。

陳飛豪〈是夢？〉3頻道錄像、翻譯文件。2025。

高俊宏《我以為那是我最後一次所見》從臨終視覺切入，回到1898年高雄惡地山區「番仔清庄」屠村事件的口述與出版計畫。他以光影裝置、共創、書寫與超8釐米影片交織出瀕死者難以再現的感知：記憶交疊、視野模糊、光在黑暗隧道的遠方閃現。作品不以敘事收束，而把「看見」本身變成一個需要承受的問題，讓災難與重生在同一畫面裡互相推擠。

召喚被覆蓋的傳統與地誌

李立中《Pontanus的日誌本11大肚王國》講述表演（錄像回放）、書寫、油畫（廖云翔代筆）、攝影、舞台道具，尺寸依場地而定。2025。

來自屏東排灣族的郭悅暘以〈’usavan ni ljalje’elan拉勒俄嵐的渴望〉回應書寫台灣歷史的欲望與困難。他認為，「台灣的歷史，是我們一直渴望能夠好好書寫與梳理的。我相信，生活在這座島上的每一個人，都可以被稱為台灣人。」他亦指出，「拉勒俄嵐」象徵島上每一位會呼吸的肉體，乃至已不再呼吸的靈魂，都可能成為藝術史書寫的一部分。作品以「回到自己」為起點，聚焦3個物質與非物質文化：鐵鍋、獸皮、月桃編織，分別對應替代、斷裂、持續。當創作者用當代的身體去學習與回應傳統的變遷，所謂的「渴望」便不再是口號，而落在技術如何被續接、群體如何被重新召喚的現場。

郭悅暘〈’usavan ni lijalje’elan 拉勒俄嵐的渴望〉錄像裝置藝術，尺寸依場地而定。2024。

同樣從遺留與召回出發，蔡昱廷〈離山水：再臨〉以水山聚落為起點，挖掘山獸遺骨並以骨傳導震源發聲，讓骨頭成為喇叭，試圖凝聚不同時間維度下的聲音記憶。影像與虛構空間交融，形成介於抵達與無法抵達之間的中介地帶，把「深山被覆蓋的聚落」重新帶回可感知的層次。

李立中《Pontanus的日誌本11大肚王國》以17世紀荷蘭東印度公司雇員Pontanus的視角及地誌學方法，透過講述表演、書寫、舞台道具等跨域形式，重返歷史現場與當代台中現況對比，讓殖民與全球貿易體系的角色位置具體浮現。

遷徙與失語的生存辯證

李慈湄〈死語，生韻：交換之網〉從巴賽族血統與殖民殘骸切入，將死語、礦物與文件、硫磺晶體與聲音裝置交疊在一起。作品談的是交換如何在族群消逝後仍持續發生，路徑如何在地圖之外延伸，讓「被馴服的秩序」始終留有難以收編的縫隙。

藍仲軒〈偏航〉紙飛機、看台、紙、筆、膠帶。2025。

藍仲軒〈偏航〉則把溝通失效變成可參與的機制：2座看台相距數公尺，觀眾寫下訊息摺成紙飛機投向對岸，多數卻無法抵達。作品以「無法準確傳達」做為預設狀態，指涉資訊傳遞的偏差、誤讀與中斷，也把當代緊密世界裡的裂縫暴露得清清楚楚。

郭佩奇《粉紅軍艦》複合媒材裝置（AI生成動態影像、輸出與其他物件），尺寸依照場地而定。2023、2025。

郭佩奇「粉紅軍艦」系列作品，則以AI生成影像與裝置形式，把家族記憶、軍事符號與女性視角交纏在一起。她說作品靈感來自童年與父親的記憶，父親曾因台美軍售赴美受訓，並把1艘二戰退役軍艦帶回台灣。藝術家以AI重新想像航行歷程，解構軍艦與戰爭的陽剛印象，並透露將以沉浸式劇場形式呈現，讓觀眾在影像與場景中被包覆。

而在「定居」議題上，移工與跨國流動的現實不容忽視。你哥影視的〈多過必要〉，延續了他們對移工議題的長期關注，揭露在當代全球化網絡下，那些被視為「必要勞動力」卻又在社會結構中「多出來」的矛盾存在。

蘇育賢〈花山牆〉單頻道錄像，21分48秒。2013。

致穎的作品〈鏈結〉則將視野拉升至全球南方的勞動力歷史，從19世紀亞洲苦力替代黑奴的遷徙史，到當代中國跨國企業建設的「世界數字大腦」，影像挪用了英國殖民時期的苦力肖像，反思亞非海域技術網絡中的殖民視角。這件與多國合作的作品，呼應「黑水」做為全球流動框架的論述核心。

蘇育賢的經典錄像作品〈花山牆〉與吳梓安的《此岸：一個家族故事》，分別從宗教紙紮文化與個人離散敘事出發，模糊了生與死、真實與虛構的邊界。鄧兆旻的〈理想的排練〉則透過對《桃花源記》的無止盡排演，揭示了烏托邦的空洞與對未知的包容。

致穎〈鏈結〉3頻道錄像裝置、舞台燈光系統，尺寸依照場地而定。2024-2025。

結語：重建尚未定論的……

本屆台灣美術雙年展「黑水」企圖證明歷史書寫並非單一且普遍的定論，反而必須是時時刻刻維持動態的「思考方式」，期望讓觀眾看見那些被遮蔽的「晦暗面」，更讓人在黑色的沉思與水的沖刷中，重新確認自我的定位。

策展論述頻繁召喚殖民、貿易、戰爭、白色恐怖與原住民處境，確實讓展覽帶著重量，也讓「藝術」不再只是風格演進的序列，更是關於誰被看見、誰被抹去、誰得以留下語言的提問。同時，也形成策展的挑戰：當議題密度很高時，作品之間的連結往往需要觀眾願意停下來閱讀、對照、回想，才能逐步接上那條「黑水」的暗流，尤其當錄像作品為大宗，對部分觀眾而言，觀看節奏並不輕鬆，但也逼人承認，歷史本就不會以清晰的敘事自我交代。

賴駿杰談到「黑」與「水」的雙重意象，說的是遮蔽與流動，也像是對書寫本身的提醒：愈想把故事說成唯一版本，愈容易失真；愈願意承認記憶會被沖刷、會錯視、會遺忘，愈可能逼近台灣經驗的複雜本相。

「黑水」留給觀眾的，或許是一種不太安穩、卻必要的清醒。它把台灣放回群島與全球流動的框架裡，也把被忽略的影子一一拉到眼前。對一個仍在重寫自身敘事的社會而言，觀展體驗或許稱不上舒適，但卻足以構成一次扎實的提醒：台灣（藝術）史之所以需要被重建，正因為它仍有太多尚未被好好看見的水域。

