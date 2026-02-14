【藝術文化】台美貿易協定印刷品零關稅 有利台對美文化輸出

文化部表示，攸關台灣文化內容輸出的印刷品，也是此次「台美貿易協定」受惠的項目。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「台美貿易協定」今（13）日完成簽署，其中，攸關台灣文化內容輸出的印刷品，包含書籍、報章雜誌、期刊、繪本等，也含括在豁免對等關稅的項目之列。文化部長李遠表示，這次關稅談判中關於台灣的印刷品獲得維持零關稅待遇，對於台灣對美國的文化輸出，「是一次非常關鍵的勝利」。

李遠指出，文化部近年將外譯做為重大文化政策，持續投入極大資源，加速、加大將台灣文學、漫畫、繪本等翻譯成各國文字，也因此使台灣作家楊双子著作與金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲得2024年「美國國家圖書獎」、台灣詩人零雨（王美琴）榮獲2025年美國「紐曼華語文學獎」等重要獎項肯定。

同為作家的李遠表示，感謝總統及行政院團隊長達10個月對美關稅艱辛的談判中，並將「文化內容」列為重點之一，也代表政府將出版等文化產業列為重要的國家政策。

文化部說明，台灣對美輸出的實體圖書及印刷品，近4年出口產值平均約5.1億元，約佔整體實體圖書及印刷品出口產值的6.8%。雖然相較於其他產業類別規模並不大，但是能繼續維持零關稅的優惠，對於台灣經營相對困難的實體圖書產業而言，仍然是重要的談判勝利。同時，也將確保台灣的文化內容在競爭激烈的出版市場中，仍能在美國維持發聲，持續維護台灣的「文化主權」。

