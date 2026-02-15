參拜祈福抬頭見神馬-廟宇屋頂上的剪黏藝術

台南佳里震興宮龍馬負圖。

文／記者董柏廷 圖片提供／林秉賢

嘉義溪北六興宮印斗處的飛馬。

過年走春，廟宇總是台灣人必訪的去處。2026年歲次丙午，適逢馬年。若你在插香後願意退後幾步，抬頭仰望，會發現台灣廟宇的屋脊彷彿一座天空舞台，正上演著熱鬧非凡的好戲。這些在飛簷翹角之間，色彩最張揚、姿態最矯健的主角，往往是一種名為「剪黏」的特殊工藝「拼」出來的作品。

雲林北港朝天宮的金馬玉堂。

剪黏，是一種化腐朽為神奇的藝術。早年的匠師為了節省成本又展現炫目效果，會將破損的彩色瓷碗、花瓶、甚至是玻璃酒瓶，細心剪裁成數以千計的碎片。他們以鐵絲為骨、水泥為肉、瓷片為皮，將這些原本被視為廢棄物的碎片，一片片黏貼、堆疊，重組成鳳毛麟角與將相王侯。

請繼續往下閱讀...

新竹竹蓮寺金馬玉堂。

為什麼屋頂上總是有馬？因為廟宇屋脊末端的「排頭」，是裝飾戲文最精采的展演場。這裡是《三國演義》的戰場，是《封神榜》的舞台。一匹匹奔馳的馬，象徵著速度、力量與護佑四方的威儀。遠看，是華麗的剪影；近看，你會發現每一塊肌肉的隆起、每一綹鬃毛的飄動，都是由堅硬的瓷片轉化而來。這正是剪黏的迷人之處。

雲林北港朝天宮印斗處的飛馬。

今年過年，在廟宇祈求平安時，不妨抬頭尋找屋頂上的神馬吧。

藝師林秉賢

內行帶路 藝師林秉賢：3招看懂屋頂上的馬

一般人看屋頂覺得眼花繚亂，到底要怎麼看出門道？分辨作品好壞？剪黏藝師林秉賢分享3招鑑賞祕訣。他指出，屋頂上的馬，通常出現在「排頭」的武將帶騎人物中；若運氣好，還能在堵內看到寓意吉祥的「金馬玉堂」（駿馬配玉堂花及錦雞或鳳凰），或罕見的「龍馬負圖」及燕尾下方印斗處的飛馬。

第1招 先看中軸，再掃燕尾

第1次鑑賞，眼神不知往哪擺？林秉賢建議先看屋頂正中央的「正脊」。這裡是整座屋頂的門面，匠師功力最集中，通常會有財子壽三仙、雙龍搶珠、雙龍拜塔，財子壽三仙左右會有雙龍或是太子騎龍、仙女騎鳳等組合搭配。接著看兩側飛揚的「燕尾」，線條要像彎月眉般流暢才漂亮。剪黏不只比華麗，更要看神獸、人物是否活靈活現。

第2招 不看漂亮，要看馬腳

怎麼分辨這匹馬做得好不好？關鍵在於「像不像活的」。林秉賢點出，奔跑的馬絕對不會四腳踩實，好的作品至少會有一腳、甚至兩腳騰空，展現力學與動態。此外，馬頭微微前傾或轉向，搭配向後飛揚的鬃毛，才能呈現出風馳電掣的速度感。

第3招 圓碗做肉，尖片做毛

剪黏是「立體的拼圖」，選材有嚴謹邏輯。林秉賢透露，匠師在製作時會順應馬的骨骼肌理：馬臀、胸肌需要圓潤飽滿的張力，就會挑選瓷碗的「圓弧面」來表現；馬腿、馬臉面積窄長，則選用弧度平緩的瓷片；至於尾端細長尖銳、甚至呈S形的碎片，則可以用來表現飄逸的馬鬃與馬尾。

藝師小檔案

林秉賢，文化部認證「剪黏泥塑」匠師（108文傳30009）。師承國家藝師陳三火、以及王保原、呂興貴等剪黏大師。現任智山傳藝藝術總監，致力於傳統剪黏工藝的修復、傳承與當代推廣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法