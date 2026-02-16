良駒為伴 萬馬歡騰-丙午年走春 故宮看萬馬英姿

〈竹根雕馬上封侯〉一匹半臥駿馬，回首望向其背上捧桃的小猴，寓意「馬上封侯」。於北院「集瓊藻」常設展展出。

文／記者凌美雪 圖片提供／故宮

〈金馬玉堂長命鎖〉外型近如意雲頭形，帶長鍊條，內鏨刻「寶」、「馬」、「玉」「堂」4楷字，開光外飾有馬一匹。以漢代學士待詔議事的金馬門和玉堂殿，祝福配戴的新生兒未來能才學出眾。於南院「妙色」特展中展出。

12生肖中，龍與馬可說有最多吉祥寓意，不過，龍的吉祥實在虛無縹緲，而馬則從古至今都是人類最好的伙伴。丙午年走春，讓我們到故宮看萬馬英姿。

走馬看畫首推故宮，但不妨先科普一下。上一次馬年時，國立台灣史前文化博物館曾推出一檔應景的「馬年特展」，策展人在專文中指出，早在距今5500年前，人類就已經將馬做為畜養的家畜之一，從食用逐漸進展為拉車，後來成為戰友，也可以理解為何全球古代的戰爭畫裡總不缺馬背上的騎兵，馬可說是拉著人類歷史前進的動物勇將。

請繼續往下閱讀...

馬並非東方專有，由該專文可知，距今約5500萬年前，美洲大陸就出現馬了，經過地球漫長的演化，馬居然在美洲滅絕，更新世末第一次冰河期，「某些馬屬移居非洲，演化成現今的斑馬；移居北非、中東的則演化成驢子；移居歐亞大陸的則演化成現代馬，今天所有品種的馬都是牠們的後代。」

從考古遺址可知，4000多年前中國就出現馬骨，大約西元前2000年的夏代，馬已成駕車工具，戰國時期騎兵成為戰爭利器，直到機械化部隊出現後，騎兵才退而成為彰顯威風的儀隊。至於台灣呢？原來是不產馬的，荷蘭時期曾傳入，鄭成功時期也有少數騎兵；日治時期，日本的軍隊、警察有騎馬；1949年後，也有部分國軍騎馬，現在的馬已多為休憩用。

在實用層面之外，馬自古也有很多象徵寓意，比如《易經》中，乾、坤兩卦一龍一馬，天龍立律喻變化，地馬則喻順勢包容而堅貞，至今仍是人類長期豢養的畜獸，除可為代步，也是能與人類生死與共的忠誠夥伴，成為歷代文學與藝術常見的主題。

故宮典藏文物書畫中，馬是能見度非常高的動物。比如故宮北院，此次過年雖沒有特別以馬為主題的展覽，但無論是常設展或新推出的特展「動物為伴」（即日起~4/6），都可見到與馬相關的書畫或器物；故宮南院則推出「萬馬歡騰－丙午年歷代畫馬精粹」（2/11~5/10），依「百駿生態」、「歷代馬畫」2大單元，邀觀眾以「伯樂」之眼，看看不同朝代的畫家如何詮釋馬。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法