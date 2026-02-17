【家庭plus】肖馬流年一次看

圖／陳佳蕙

文／張容圖

圖／陳佳蕙

西元2026年，民國115年歲次為丙午，生肖馬年，天干丙為陽火，地支午也是陽火，火過於旺熾；接續在馬年之後的次年，羊年歲次丁未，天干丁為火，所以稱為紅羊年，因此這是目前坊間流傳「赤馬紅羊劫」說法的原委。

圖／陳佳蕙

網路世界傳播訊息的速度既快又廣，不少人看到丙午丁未「赤馬紅羊」年不吉利、充滿變化的報導，對於政局變動大、天災或社會易生動盪而憂心忡忡。我要說的是，切莫過度放大流年的大環境影響，惶恐不安，無益生活、有礙心情。

每個人有自己的八字本命，金木水火土的狀況不盡相同，五行的旺與缺相對應於流年各有千秋，同樣生肖屬馬，出生年次不同的馬，受太歲影響的程度也不一樣。

〈本命年〉丙午馬太歲當頭 宜多行善

丙午年地支午馬對沖子鼠，沖字意味著動態與變化，不定性強。丙午年的太歲方──午方位正南方，所以在丙午年可坐南方不可向南方，大利於東西方，不利北方。

理論上就是太歲午南方正沖子鼠北方，將這個概念延伸到生活中，生肖屬鼠的人在今年被太歲午馬沖，日常各領域事務可能會遇到些突如其來的變化，財運起伏大，不宜高風險的投機事業，慎防意外災、破財及飛來的豔福不是福，注意情緒問題引發的頭痛與失眠。簡單說，沖犯太歲星君諸事不順、口舌是非多、破財損財、招致小人，及慎防牢獄之事。

丙午馬年是生肖屬馬者的本命太歲年，運勢吉凶參半，是自我挑戰、考驗較多的年。太歲當頭坐，無喜恐有禍，諸事宜謹慎行之，宜多行善事。

〈五種馬境遇〉肖馬者 你是哪一匹

六十甲子歲次因天干不同，又可區分為五種馬的境遇：

• 庚午馬1990年生，簡稱金馬人：

庚金逢丙火剋制，宜注意情緒控管和理財規畫，事業運勢常因太衝動，造波動起伏大。建議事事見好就收，身體注意肺經疾病。

• 壬午馬2002年生，水馬人：

壬水逢丙火，壬水剋制火，易躁動、衝動而破財，宜多留意人際關係變化。避免過度勞碌，以及貪心型投資導致破財。身體安康，留意心血管疾病。

• 甲午馬1954年、2014年生：

甲木自生洩助丙火（木生火），讓丙火的能量再升華旺盛，熾熱的火勢加大馬馬自刑之象，加深內耗、矛盾、困境。需多注意自身情緒控管，避免自傷、自絆，壓力加大易造成自身財務支出激增，不宜衝動型的投資，宜沉著謹慎行事。衣物上避免過度穿紅色系衣裝，小心情緒不穩。

• 丙午馬1966年生：

處在火馬赤馬年，文哲太歲輪值當家的本命年，自刑太歲。個人運勢變化劇烈，壓力大易生是非，財運起伏不定性。太歲當頭坐，無喜必有禍，工作上防小人，謹慎行事，赤馬血光災易破財。身體上多注意脾胃、心血管疾病。

• 戊午馬1978年生又稱土馬：

丙火生助戊土，利於學習、考試運佳，多得貴人相助，宜多擴展人際關係提升個人名譽。喜事化煞，積德行善來轉化運勢。建議行事不要思慮過多，反而造成自我行動力不足。工作上盡量低調不要急於表現，少說話多做事。注意人際關係的互動，處理好周圍人脈，避免介入他人是非。身體上多休息，不要過度思慮想太多。

2026年生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞者，若是對於流年影響運勢介意而感到不安，不妨廟裡安太歲、點太歲燈以安定心神，捐血既是做好事也能化解血光之災。建議謹言慎行、投資謹慎，養生注重身體健康。（作者為命理師）

