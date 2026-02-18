自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

〈塔羅占卜〉2026職場運勢 牌知道

2026/02/18 05:30

XX 審判正位XX 審判正位

文／佛洛阿德 圖／達志影像

III 皇后正位III 皇后正位

無論滿不滿意剛到手的年終獎金，熱熱鬧鬧的農曆年過後，一年一度職場大風吹又來了，身為上班族的你是否已動了跳槽的念頭？或者正在猶豫該不該徹底轉行換跑道？自行創業者今年業績好壞又是如何？定神靜心，在以下4張塔羅牌中選出1張，解讀今年事業運勢，搶先替你指點迷津。

VI 戀人正位VI 戀人正位

〈選擇審判正位的你〉

XVIII 月亮正位XVIII 月亮正位

2026年的工作場域若是續留原公司，加薪幅度不高，但能從從容容，雖無太大亮點，卻也穩當不出錯，較大專案建議先廣納同事和長官意見，能助你做出正確判斷，也讓長官有面子，特別是業務導向者，只要願意加倍打拚，工作獎金回饋多；轉職者運勢也不差，有貴人相助，更有底氣接受各項挑戰；轉行者勇敢走出舒適圈，雖然不會太輕鬆，但將在各種歷練中蛻變成長，能力變得更為強大；創業者資金到位，要建立身為領導者的自信，堅定往設定的方向邁進，放下老闆身段親力親為，與員工齊心拚搏。

塔羅占卜塔羅占卜

【貼心叮嚀】

今年工作運勢並不差，但是個人持續力較弱，上班容易疲累沒精神，建議養成定時運動的習慣，並且調整飲食，擺脫垃圾食物的誘惑，體力加強後，能帶動心靈自信。

〈選擇皇后正位的你〉

2026年職場順風順水，計畫能夠按部就班推展，公司充分給予發揮才智的舞台，很有成就感；今年加薪機會大，至於升職則要再等等，如果渴望升職者，勢必要比其他同事更賣力求取表現機會，建議先摸透上司喜好，平日不時向上討教，順勢打好關係，有助提高升職機率；想要跳槽者，過年後別再拖了，主動出擊向人力銀行投履歷，將可洽談到更高的薪資，新公司能給你的資源也更優；創業者收入穩定，今年首要是人和，若能妥善經營合夥人與員工的關係，業績至少達到持平，不會比去年差。

【貼心叮嚀】

身為上班族，誰沒摸魚過，但今年工作運勢平穩的你，要小心別因為駕輕就熟而過度放鬆，失卻摸魚分寸，引起主管不快，暗記在心找機會修理你，斷送升職機會。

〈選擇戀人正位的你〉

2026年工作內容大致游刃有餘，即使偶有狀況，你也能迅速解決，職場人氣旺，公司氣氛佳，與長官同事能夠互助合作，協力完成專案；轉職者除了在網路管道求職，也可以向親友放消息，透過他們引介未來發展性高的新工作；至於想轉換職場跑道者，要有心理準備，薪資收入可能大不如前工作，需縮減生活支出；打算創業者，首先要挑選到合適的夥伴，在不景氣的社會氣氛下，有助提高創業成功率。

【貼心叮嚀】

建議你在工作場域最好別吃窩邊草，今年與同事談戀愛風險不小，執著這段辦公室戀情，一不小心將影響職場人氣，使你的工作能力評價受拖累而下滑。

〈選擇月亮正位的你〉

2026年升職路卡卡沒啥指望，做事要加倍謹慎，以免出包，與長官同事相處易有摩擦，建議保持適當距離以策安全；客戶容易變卦，若沒有備案因應，將雞飛狗跳，被長官電到崩潰；想轉行到完全不熟悉的領域的人，可能極度不順；轉職風險高，面談時講妥的條件，到職後可能不算數，後悔也來不及；今年創業者將面臨較多波折，不時發生突發狀況，考驗你能否即時應變，更得隨時關切資金周轉，熬不過去恐將認賠收攤。

【貼心叮嚀】

口頭承諾毫無法律效益，預先防範客戶反悔不認帳，除了存好雙方手機來往訊息與電子郵件為憑據，最有保障的方式還是備妥合約，早簽約早安心。

