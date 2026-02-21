自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陶樂蒂／讀馬

2026/02/21 05:30

圖◎陶樂蒂圖◎陶樂蒂

【編輯室報告】

《今天的我可以去到任何地方》《今天的我可以去到任何地方》

馬年到！與其賭馬，不如讀馬，因此本刊邀請插畫家陶樂蒂，從眾多繪本中精選與馬有關的五本，並為我們解釋其精要——有充滿希望的馬，也有帶來啟發的馬；有幽默的馬，也有魔幻且傳奇的馬；有可愛的馬，也有滿滿滿滿的馬……祝福讀者一馬平川，駿業騰飛！

《橘色的馬》《橘色的馬》

★★★

《什麼都做得到！？》《什麼都做得到！？》

讀馬

《洞》《洞》

文．圖◎陶樂蒂

《我們班的新同學 斑傑明．馬利》《我們班的新同學 斑傑明．馬利》

健碩英挺的體態，風馳電掣的速度，這是馬在銀幕上給人的印象。從書本裡，我知道馬是聰明又有個性的動物，很有感情，可以和人建立深厚情誼。大多數人都不常遇見活生生的馬，兒童的玩具木馬、公園裡的搖搖馬、書本裡的馬，才是我們生活中比較熟悉的，今天就一起來看看繪本中的馬。

看見未來與希望的馬

繽紛的色彩，童趣的筆觸，展開書頁就看見朝陽初昇，騎著馬奔馳的少年。跟著主角，我們看到像他一樣準備出發的少女、少年，他們都在與自己對話，提醒自己不要忘記：怎麼自由地在土地上奔跑玩耍，怎麼讚歎生命、發現事物的美好，怎麼克服緊張膽怯的情緒，怎麼努力練習，向世界展現自己的能力和技藝。錯了沒關係，失敗了沒關係，重要的是「我」仍在嘗試，仍在向前邁進，就像平常一樣，書中的白馬，帶領我們看見今天的自己和明日的希望。新的一年，讓我們一起出發！

《今天的我可以去到任何地方》

文．圖＝荒井良二，游珮芸譯，步步出版

不一樣或一樣的馬

橘色的馬一直在尋找自己失散的兄弟，牠手中只有半張自己的照片，猜想著兄弟應該跟自己很像：有橘色的皮膚、黑色的鬃毛和尾巴。無奈跟著報上尋找啟事來相認的，都不是牠失散的兄弟，失望無比的牠在這時候遇到了另一匹咖啡色的馬，牠們一起做了許多事，慢慢覺得對方就像兄弟一樣，更讓人意外的是，咖啡色的馬也在找尋牠失散的兄弟……橘色的馬最後是否能和失散的兄弟相認，當然讓人在意；但書中更有趣的是作者藉由尋找啟事所呈現的相同和相異，幽默又有想像力。

《橘色的馬》

文．圖＝劉旭恭，小魯文化出版

顛覆思考的馬

騎士與馬溝通，今天想改騎在馬頭上，馬同意試試看。騎士看到高高的長頸鹿，也想騎高一點，馬踮起前腳，騎士果然騎得高高的。騎士想要馬像鴕鳥一樣用兩隻腳跑起來，接著像豹一樣跑快一點，馬說試試看，牠做到了。隨後騎士要馬像鱷魚一樣、像老鷹一樣……騎士認為馬想做就做得到。繪本讀到馬像鷹一樣，真的飛上天空，大概會覺得五味太郎大師也太天馬行空了吧？！故事還沒說完，繪本真正的結尾還有一個漂亮的大反轉，馬與騎士間異想天開的騎乘之旅，只有天才級大師才創作得出來的幽默故事。

《什麼都做得到！？》

文．圖＝五味太郎，蔡瑜倫譯，格林文化出版

穿越魔幻傳奇的馬

唐費明騎著他那匹壯碩英挺的黑馬，進入了讓人不安的山洞裡。黑馬回來了，唐費明卻從此不知蹤影，所有人都在揣測，他究竟是迷路？遇見惡魔？發現寶藏？或是已成幽靈？黑馬猶如傳奇故事的化身，從西班牙中古世紀穿越時空，來到了現代。藉由這則傳奇故事，作者馬爾索的文字像極了吟遊詩人的歌詠傳頌，並將西班牙的文化藝術，包括舊石器時期的阿爾塔米拉洞穴壁畫，歷代畫家維拉斯奎茲、里貝拉、哥雅、畢卡索，建築語彙如阿爾罕布拉宮等，庶民文化元素中的青蛙遊戲和巨人紙偶……一一展現在繪本裡。

《洞》

文．圖＝馬努葉爾．馬爾索，葉淑吟譯，大塊文化出版

馬年給你滿滿的馬

全班都是「馬」的班級，來了一位新同學，是和大家很像卻又有點不一樣的斑馬——斑傑明．馬利。大家一起在學校學習、唱歌、遊戲、吃午餐、睡午覺、校外教學……大家發現新來的同學和自己有很多一樣和不一樣的地方，這些一樣和不一樣的地方，讓大家很快變成好朋友，每天在學校都很開心。全書滿滿的馬和各種小趣味：關於馬的小知識、成語、歌曲，搭配校園的生活，是本豐富到滿出來的繽紛繪本。

《我們班的新同學 斑傑明．馬利》

文．圖＝賴馬，親子天下出版

