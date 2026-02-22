自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus】家庭自然課 來撿種子吧

2026/02/22 05:30

種子標本教具。種子標本教具。

文、攝影／Matsuko

今年過年假期長，如果沒預算出國，其實親子利用這段假期在居家附近，也能好好上一堂家庭自然課喔。

居住在城市裡，因為習以為常，只是路過生長在周遭的植物，而忘記停下來細看這些不可思議的果實種子。想要親近和認識大自然，未必要舉家跑到遠方森林，日常牽著孩子的手走到街上，觀察馬路的行道樹、公園的野花野草，開啟第一堂家庭自然課。

今天訪問的是果實種子專家薛惠芳，分享適合親子觀賞和撿拾種子的方法。

種子球，沿著做好的藤球，利用熱熔槍黏上種子。種子球，沿著做好的藤球，利用熱熔槍黏上種子。

〈第一課〉果實還是種子 簡單分辨

區分果實和種子並沒有那麼困難，薛惠芳解釋，果實是被子植物才具有的構造，像是我們飲食不可或缺的水果，如蘋果、番茄和草莓等。

簡單來說，裸子植物的種子裸露，而被子植物的種子則包藏於果實中。大部分裸子植物都生長在高山，需要靠風力傳播、不會開花、沒有果皮果肉，對覓食的動物而言，也比較沒有營養價值。

但中低海也有例外，例如我們熟悉的二葉松松果，就是松鼠拿來磨牙齒的裸子植物；而平地、郊山比較常見的都屬被子植物，也就是具有果實構造的植物，它們經過授粉而開花結果，果實會包裹著種子，所以通常掉落在腳邊的果子，高機率都是被子植物的果實。

〈激發學習〉認識大自然 從種子創作開始

現代人3C用品不離身，大人雖然有心想要帶著孩子認識自然環境，但科技的誘惑已經無法讓孩子對傳統的「自然課」感興趣。

薛惠芳多年來投入種子教育，她發現「種子創作就是引發興趣」。

常規的教育帶著每個人從課本認識世界，可是種子創作則是反向而行，當各種不熟悉的種子攤在面前，而它們可以被重新拼組成種子的創意手作，引起好奇心，也許大人和孩子會異口同聲：「這顆種子是什麼？」「我從來沒想過種子可以這樣做！」種子創作下課後，更可能激發孩子主動學習的動機。從認識一顆種子開始，進而認識整個生態。

松果貓頭鷹吊飾，身體大部分由松果果鱗組成，黑紅相間的種子是雞母珠、紅色則是相思豆（孔雀豆）。相思豆有毒性，製作的時候要特別注意。松果貓頭鷹吊飾，身體大部分由松果果鱗組成，黑紅相間的種子是雞母珠、紅色則是相思豆（孔雀豆）。相思豆有毒性，製作的時候要特別注意。

種子創作該怎麼做呢？薛惠芳提供三種簡易的創作方向，讓大人跟孩子可以在家一起動手完成。第一種是「松果貓頭鷹貼畫」，「貼畫」顧名思義就是把種子黏貼在圖畫紙上，先在紙上畫出貓頭鷹的輪廓，以松果果鱗當做身體、無患子則做眼睛。

瓊崖海棠雪人。瓊崖海棠雪人。

第二種是「瓊崖海棠雪人」，剝除果肉的瓊崖海棠，種子呈現乳白色，適合做成小雪人，把兩顆大小相當的種子以透明的藍寶樹酯黏合，再額外裝飾一些針織帽裝飾，沒有雪也可以堆出可愛的雪人。

第三種是製作標本教具，透過自己收集、採集的種子，做成一個種子標本教材，如果有不認識的種子，可以經由查找相關書籍，例如：《種子的可能》、《觀賞果實種子大圖鑑》、《臺灣橡實家族圖鑑》，或是拍照上傳社群平台發問、利用AI工具辨識的功能獲得解答。

乾燥後的倒地鈴當做燈飾。倒地鈴的的種子有愛心圖案，可以當做動物的眼睛素材。乾燥後的倒地鈴當做燈飾。倒地鈴的的種子有愛心圖案，可以當做動物的眼睛素材。

〈拋開3C〉有種子 就有奇蹟

種子創作是一個學習擁抱土地生命的開端，撿拾一顆種子，背後代表著一顆植物的長成。薛惠芳說，這就是美國自然文學作家亨利．梭羅（Henry David Thoreau）說過的：「若能讓我相信你有一粒種子，我就期待奇蹟的展現。」即便是不起眼的土壤，種子都可能深埋在其中。

毬果小精靈，身體是毬果，頭則是木頭。毬果小精靈，身體是毬果，頭則是木頭。

薛惠芳從《失去山林的孩子》一書學到，接近大自然有療癒的作用，比較不會焦慮和憂鬱，有森林、樹的地方都有療癒效果，大人牽著孩子的手外出時，不妨從離我們最近的公園、郊山，細細觀察自身的生活環境，有哪些植物和種子出現在日常街道上，進行採集的小任務。尤其颱風過後很多樹木倒塌，地上也不少斷枝，薛惠芳最喜歡這個時候出沒在路上撿寶。

不過地上種子怎麼撿？她說，一定要確認是安全的再撿，例如有無噴灑農藥、沾染動物的糞便，其他還有像注意撿拾地點是否為私人土地、國家公園，收集種子以適量撿拾為主，不要因為摘採而破壞了植物的生長。

〈達人小檔案〉

薛惠芳，畢業於中國文化大學森林系、國立東華大學自然資源與環境學系碩士，曾任職台大山地實驗農場生態解說員，目前在花蓮縣光復鄉馬太鞍休閒農業區擔任生態解說員，並在花蓮開設「種子的信仰」工作室。著有《觀賞果實種子大圖鑑：從都會到山區，從草本、藤本到木本，一眼識別200種最吸睛的果實種子》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應