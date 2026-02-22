【家庭plus】家庭自然課 來撿種子吧

種子標本教具。

文、攝影／Matsuko

今年過年假期長，如果沒預算出國，其實親子利用這段假期在居家附近，也能好好上一堂家庭自然課喔。

居住在城市裡，因為習以為常，只是路過生長在周遭的植物，而忘記停下來細看這些不可思議的果實種子。想要親近和認識大自然，未必要舉家跑到遠方森林，日常牽著孩子的手走到街上，觀察馬路的行道樹、公園的野花野草，開啟第一堂家庭自然課。

今天訪問的是果實種子專家薛惠芳，分享適合親子觀賞和撿拾種子的方法。

種子球，沿著做好的藤球，利用熱熔槍黏上種子。

〈第一課〉果實還是種子 簡單分辨

區分果實和種子並沒有那麼困難，薛惠芳解釋，果實是被子植物才具有的構造，像是我們飲食不可或缺的水果，如蘋果、番茄和草莓等。

簡單來說，裸子植物的種子裸露，而被子植物的種子則包藏於果實中。大部分裸子植物都生長在高山，需要靠風力傳播、不會開花、沒有果皮果肉，對覓食的動物而言，也比較沒有營養價值。

但中低海也有例外，例如我們熟悉的二葉松松果，就是松鼠拿來磨牙齒的裸子植物；而平地、郊山比較常見的都屬被子植物，也就是具有果實構造的植物，它們經過授粉而開花結果，果實會包裹著種子，所以通常掉落在腳邊的果子，高機率都是被子植物的果實。

〈激發學習〉認識大自然 從種子創作開始

現代人3C用品不離身，大人雖然有心想要帶著孩子認識自然環境，但科技的誘惑已經無法讓孩子對傳統的「自然課」感興趣。

薛惠芳多年來投入種子教育，她發現「種子創作就是引發興趣」。

常規的教育帶著每個人從課本認識世界，可是種子創作則是反向而行，當各種不熟悉的種子攤在面前，而它們可以被重新拼組成種子的創意手作，引起好奇心，也許大人和孩子會異口同聲：「這顆種子是什麼？」「我從來沒想過種子可以這樣做！」種子創作下課後，更可能激發孩子主動學習的動機。從認識一顆種子開始，進而認識整個生態。

松果貓頭鷹吊飾，身體大部分由松果果鱗組成，黑紅相間的種子是雞母珠、紅色則是相思豆（孔雀豆）。相思豆有毒性，製作的時候要特別注意。

種子創作該怎麼做呢？薛惠芳提供三種簡易的創作方向，讓大人跟孩子可以在家一起動手完成。第一種是「松果貓頭鷹貼畫」，「貼畫」顧名思義就是把種子黏貼在圖畫紙上，先在紙上畫出貓頭鷹的輪廓，以松果果鱗當做身體、無患子則做眼睛。

瓊崖海棠雪人。

第二種是「瓊崖海棠雪人」，剝除果肉的瓊崖海棠，種子呈現乳白色，適合做成小雪人，把兩顆大小相當的種子以透明的藍寶樹酯黏合，再額外裝飾一些針織帽裝飾，沒有雪也可以堆出可愛的雪人。

第三種是製作標本教具，透過自己收集、採集的種子，做成一個種子標本教材，如果有不認識的種子，可以經由查找相關書籍，例如：《種子的可能》、《觀賞果實種子大圖鑑》、《臺灣橡實家族圖鑑》，或是拍照上傳社群平台發問、利用AI工具辨識的功能獲得解答。

乾燥後的倒地鈴當做燈飾。倒地鈴的的種子有愛心圖案，可以當做動物的眼睛素材。

〈拋開3C〉有種子 就有奇蹟

種子創作是一個學習擁抱土地生命的開端，撿拾一顆種子，背後代表著一顆植物的長成。薛惠芳說，這就是美國自然文學作家亨利．梭羅（Henry David Thoreau）說過的：「若能讓我相信你有一粒種子，我就期待奇蹟的展現。」即便是不起眼的土壤，種子都可能深埋在其中。

毬果小精靈，身體是毬果，頭則是木頭。

薛惠芳從《失去山林的孩子》一書學到，接近大自然有療癒的作用，比較不會焦慮和憂鬱，有森林、樹的地方都有療癒效果，大人牽著孩子的手外出時，不妨從離我們最近的公園、郊山，細細觀察自身的生活環境，有哪些植物和種子出現在日常街道上，進行採集的小任務。尤其颱風過後很多樹木倒塌，地上也不少斷枝，薛惠芳最喜歡這個時候出沒在路上撿寶。

不過地上種子怎麼撿？她說，一定要確認是安全的再撿，例如有無噴灑農藥、沾染動物的糞便，其他還有像注意撿拾地點是否為私人土地、國家公園，收集種子以適量撿拾為主，不要因為摘採而破壞了植物的生長。

〈達人小檔案〉

薛惠芳，畢業於中國文化大學森林系、國立東華大學自然資源與環境學系碩士，曾任職台大山地實驗農場生態解說員，目前在花蓮縣光復鄉馬太鞍休閒農業區擔任生態解說員，並在花蓮開設「種子的信仰」工作室。著有《觀賞果實種子大圖鑑：從都會到山區，從草本、藤本到木本，一眼識別200種最吸睛的果實種子》。

