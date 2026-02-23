自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第12屆台灣國際打擊樂節5月登場 匯聚來自世界的力量

2026/02/23 05:30

荷蘭皮可沙打擊樂團第5度參加TIPC，將於北、中、南三地巡演。（朱團提供）荷蘭皮可沙打擊樂團第5度參加TIPC，將於北、中、南三地巡演。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團策畫主辦的TIPC台灣國際打擊樂節（Taiwan International Percussion Convention），每3年1次，自1993年至今，無論國內外團隊規模或節目品質，都已是國際矚目的打擊樂盛事。2026年第12屆將於5月14日登場，主題「來自世界的力量」，共有來自台灣、日本、韓國、印度、美國、希臘、法國／伊朗、古巴、荷蘭等10國的11組團隊，共155位國際級音樂家參與演出。

「百人木琴」音樂會的磅礡震撼將再度重現。（朱團提供）「百人木琴」音樂會的磅礡震撼將再度重現。（朱團提供）

朱團說明，TIPC至今已累積168組世界級團隊與演奏家來訪台灣，已是全球最具指標性的打擊樂節，並以優質的策辦成果累積，成為全世界擊樂家的交流平台，誠如創辦人朱宗慶揭示的願景：「世界打擊樂的核心，就在台灣！」

【藝術文化】第12屆台灣國際打擊樂節5月登場 匯聚來自世界的力量日本纏之會太鼓團將於TIPC展現打擊樂不同視野。
（朱團提供）

第12屆TIPC特別側重「跨文化視野」，多組展現傳統音樂新風貌的團隊，包括日本纏之會太鼓團（MATOI NO KAI ）、韓國前衛女力演繹傳統樂的律動擊樂三重奏（Groove&）、希臘手鼓演奏家范吉利斯與他的好朋友們（Vangelis Karipis Trio）、擅長以傳統陶罐鼓與21世紀對話的印度吉里達爾．烏杜帕（Giridhar Udupa），以及法籍伊朗裔手鼓演奏家納吉布．尚貝札德（Naghib Shanbehzadeh）。

還有擊樂社群中備受讚譽的美國奎伊擊樂二重奏（Quey Percussion Duo）；享譽國際的美籍華裔演奏家張鈞量（Pius Cheung）與日本大茂繪里子（Eriko Daimo）夫妻檔；廣受全球觀眾喜愛的荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa），將第5度參加；日本松本派手碟樂團（MATSUMOTO ZOKU BAND），則是首度來台展現手碟的獨特魅力。美籍古巴裔的必然古巴爵士四重奏（Dafnis Prieto Sí o Sí Quartet），將融合古巴傳統、爵士能量與現代音色的拉丁爵士新勢力。

當然，身為東道主的朱宗慶打擊樂團，也會安排多首融合傳統與現代的特色曲目，一展樂團的深厚實力。更令人欣喜期待的是，本屆將再次邀集百位台灣擊樂家，重現「百人木琴」音樂會的磅礴震撼。

為期逾2星期的TIPC，將於5月14日晚間，由朱團擔綱的音樂會在台北國家音樂廳揭開序幕，自15日至18日期間，所有國際團隊在台北國家音樂廳接力出擊，其中，「百人木琴」於17日上午10時30分演出；閉幕音樂會也由朱團擔綱，將於5月30日移師高雄衛武營音樂廳演出。值得一提的是，皮可沙樂團這次帶來全新的演出內容，將於16至18日期間，於台北、台中、高雄巡演。詳詢OPENTIX。

