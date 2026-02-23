【自由副刊】 李寬宏／石頭火鍋之必要

圖◎王孟婷

◎李寬宏 圖◎王孟婷

西元過2000年，資訊開始普及。那段時間，大陸與東南亞的女性隨著仲介公司的路線被送往台灣各地。母親也是其中之一。靠著別人介紹在車城的一個小村莊落腳。因著不識字，母親在恆春夜市打零工，一間露天的小火鍋攤。

據後來的人說，那時母親經常用魚板花色的背巾揹著我，姊姊坐在角落一張摺疊桌上寫功課。桌面有油漬、筆痕，燈光從帆布縫隙漏下來，與鍋裡的霧氣混在一起。石頭鍋在光裡閃著油亮。夜市的氣味層層疊疊，鐵板牛排的焦香、烤魷魚的煙、還有使人又愛又恨的臭豆腐味。攤販此起彼落的吆喝聲、大聲公混雜在一起，黃白的燈光映照著擁擠的人潮，任何角落都顯得不再那麼寂寞。

請繼續往下閱讀...

母親將手掌懸在砂鍋上方試探熱度，見鍋裡油光微微顫動，便舀一勺洋蔥末和胡椒粉滑入鍋底，緊接著刮下甫解凍的豬肉片。只聽「滋」的一聲，洋蔥末在油中化為半透明，胡椒粉也激起一陣微嗆的辛香，湯勺在鍋裡畫圓，像是在尋找中心，沉睡的滋味頃刻被喚醒。待肉色稍稍捲曲，母親再倒入一大勺大骨高湯，濃郁的湯氣撲面而來，沸騰的湯汁甚至漫過了鍋沿，令人食指大動。

國小時期，火鍋攤車也會開到車城夜市，每週二最期待的莫過於吃火鍋，最期待父親敲開生蛋，「喀喀」兩聲，蛋白透過手法，像印度拉茶一樣，左高右低，緩緩流入滾湯之中，立即化成一縷縷白色的絲絮在湯中散開。蛋黃最終留於半顆蛋殼上。倒入已提前備好的鋪滿青蔥、蒜末的沙茶醬，攪拌均勻，從鍋裡撈出肉片，在保麗龍的小碗來回蘸個兩下，順帶著讓食材變得不那麼燙口，蔥蒜包於肉片內，再一口氣放入嘴裡。望見父親的喉結上下滑動，更加期待能親手調製。我經常吃完後，會用紅茶紙杯裝上一杯剩餘的火鍋湯，邊走邊喝，穿過攤位之間的空隙，品嘗屬於童年短暫又完整的美味。

有記憶開始爸爸就喝酒了，酗酒的父親如同火鍋裡狡猾而難以用鐵塊夾起的冬粉鳥蛋，平日裡好吃懶散的父親，不想上班就索性買醉裝死在家門口，或是狡兔三窟一般地在上工路途轉入一個轉角，再繞一大段遠路瞞天過海去到別的檳榔攤，於是後來有了母親代父上工的夜市人生。

某一年小學時，父親一如往常喝酒鬧事，失明的爺爺拿著平常用來探路的拐杖，在那一片騷動裡揮動，木頭撞上玻璃，碎裂的聲音短促，像一口氣被劈開。客廳的玻璃門就那樣子破了一個大洞，風從那裡鑽進來，沿著門框灌入，咻咻作響。落山風帶著鹹味與狂躁，整個秋天都從那個洞吹進屋子裡，後來只是用寬膠帶草草貼補，裂縫兩側斷裂的玻璃紋路再也無法對齊，家裡的經濟情況原就那樣。已經沒有辦法再大費周章地換一扇門了，下工後脫去制服的母親望著洞口如是說。

再到後來又一次酒後爭執最終演變成無法挽回的暴力，父親的扳手落在母親頭上，兩台警車先後趕到，父親被鎖上手銬帶走，母親摀著傷口陪著我們姊弟坐上另一台車，從派出所牆上的欄杆能看到父親朦朧的眼神，那是記憶中無法忘記的，而後我們三人搭上警車，黑夜的車程實在漫長，即便望向窗外，也無法確定所在何處，隱約聞到身上血跡和消毒水的氣味。從母親腿上晃著晃著幾乎快睡著的疲憊中醒來，已經是位於市區的收容所，我們認識了來自各個地方的小孩、大人，大抵也是在時間線裡掉隊的外籍姊妹，那一待就是好幾個禮拜，接受來自於親情之外的善意與溫柔。收容所的夜晚格外寧靜，我記得第一晚我就破天荒地一覺睡到了天亮，國小二年級，第一次的離家遠行，我非常想念同學們，同時又覺得能那樣子有一處安身立命的日子實在美好。

長大的過程如同火鍋出菜的手法工序，讀書考試升學離家再讀書升學，按部就班地放入鍋內。國三畢業，如眾所願，考上了縣裡的第一志願，從車城到屏東市，從漁村到都市的遷徙，偶爾，我看著手機上的地圖，開啟定位，在搜尋欄裡打上「屏東社會局、收容所、家暴孩童」之類的關鍵字，試著回想起童年的記憶所在，我放大縮小地圖比對建築物內部，腦海的畫面依然對不準任何現實的角落。又或許那棟建築早已搬遷改建，去到另一個更需要被安置的街角巷弄。

母親所在的夜市攤位在我畢業那年，也收起來了，老闆娘搬到恆春鎮上開了一間火鍋店，終於有了店名：全家福。裡頭擺設一如當初，方形桌下的瓦斯桶，和櫃台旁一大桶的紅茶與蔥蒜辣椒，再也不用如孩提時代夜市攤那般風吹雨打，看天吃飯。

求學過程中搬了許多次家，經常會在Google地圖上尋找童年記憶裡的石頭火鍋，因為學區的緣故，學生街上總是林立著各式各樣的平價連鎖火鍋店，明亮的招牌、千篇一律的裝潢、踩起來黏膩的磁磚地板，一角擺著五顏六色的自助冰淇淋桶，無限供應的爆米花、汽水和冰沙則是基本配備。調味料區四面八方擺滿了從辣椒粉、蒜泥到花生醬的罐罐碟碟，湯底從牛奶泡菜到麻辣番茄，一切都有公式般的標準口味。我想起那時候在戶外的夜市石頭火鍋，一個大鐵鍋、一個鐵盤裝滿菜、一盤肉，一桶冬瓜糖水，火鍋調料是蔥蒜小米辣，那樣的簡單卻令人感到滿足。後來我在其他城市就找不到那樣的滋味了。那些曾風行一時的老字號石頭火鍋店，大多不懂網路宣傳，也就漸漸在地圖上黯淡無光了。

到了大學，偶爾心血來潮，想復刻記憶裡的火鍋，自己便在早市裡買一些食材之類的物事，整個過程像一場屬於自己的慶典，掰開菜葉，在擁擠的浴室裡清洗材料，礙於租屋條約，只能使用電磁爐，然而不鏽鋼湯鍋是無法炒出香味的，總是會焦底，我常為了那樣的失敗感到沮喪，失重感在空蕩的五坪房間裡無處排遣，偶爾分量煮多了，就冰入冰箱，等到消夜或是下一頓正餐再吃。於是日子跟著火鍋一起反覆解凍，加入高湯塊，加入蔬菜肉片，濃縮的記憶需要加水解壓縮，太傷心的日子就再用好幾層無關緊要的記憶來稀釋，以為都已經好了，卻難免愈煮愈鹹。

有時我想，我的出生對於父母來說是一種什麼樣的價值，大抵是留在碗外的蛋白一樣，與沙茶無法混合出新口味，不同於蛋黃，得要在湯裡才能有自己的顏色。年輕時的父親究竟是在怎樣的光景下選擇結婚成家的呢。如今我也走到了那樣的時間線上，而童年時代曾經到過的收容所究竟是在哪裡，我想我是再不能找到也無法返回的了，然而，那會不會是一個關於孩提時代，伊底帕斯一般被割走的夢，對於父親的認同和懼怕，夢裡我與母親、姊姊、幾個不知名的小孩圍坐在一張圓桌邊，桌上擺著一鍋湯，湯面靜得沒有聲音。父親不在場，卻像一種無形的氣味，彌漫在鍋煙與呼吸之間。再次睜開眼睛，我就長大為人了，成為城市裡一個再普通不過的人，想著想著，鍋裡的蛋再次不幸地燒焦了。我對著那樣難以刷洗去除的蛋漬殘垢感到無能為力，在狹小到放不下一張摺疊桌的浴室裡，孤兒一般地哭了起來。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法