自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 李寬宏／石頭火鍋之必要

2026/02/23 05:30

圖◎王孟婷圖◎王孟婷

◎李寬宏 圖◎王孟婷

西元過2000年，資訊開始普及。那段時間，大陸與東南亞的女性隨著仲介公司的路線被送往台灣各地。母親也是其中之一。靠著別人介紹在車城的一個小村莊落腳。因著不識字，母親在恆春夜市打零工，一間露天的小火鍋攤。

據後來的人說，那時母親經常用魚板花色的背巾揹著我，姊姊坐在角落一張摺疊桌上寫功課。桌面有油漬、筆痕，燈光從帆布縫隙漏下來，與鍋裡的霧氣混在一起。石頭鍋在光裡閃著油亮。夜市的氣味層層疊疊，鐵板牛排的焦香、烤魷魚的煙、還有使人又愛又恨的臭豆腐味。攤販此起彼落的吆喝聲、大聲公混雜在一起，黃白的燈光映照著擁擠的人潮，任何角落都顯得不再那麼寂寞。

母親將手掌懸在砂鍋上方試探熱度，見鍋裡油光微微顫動，便舀一勺洋蔥末和胡椒粉滑入鍋底，緊接著刮下甫解凍的豬肉片。只聽「滋」的一聲，洋蔥末在油中化為半透明，胡椒粉也激起一陣微嗆的辛香，湯勺在鍋裡畫圓，像是在尋找中心，沉睡的滋味頃刻被喚醒。待肉色稍稍捲曲，母親再倒入一大勺大骨高湯，濃郁的湯氣撲面而來，沸騰的湯汁甚至漫過了鍋沿，令人食指大動。

國小時期，火鍋攤車也會開到車城夜市，每週二最期待的莫過於吃火鍋，最期待父親敲開生蛋，「喀喀」兩聲，蛋白透過手法，像印度拉茶一樣，左高右低，緩緩流入滾湯之中，立即化成一縷縷白色的絲絮在湯中散開。蛋黃最終留於半顆蛋殼上。倒入已提前備好的鋪滿青蔥、蒜末的沙茶醬，攪拌均勻，從鍋裡撈出肉片，在保麗龍的小碗來回蘸個兩下，順帶著讓食材變得不那麼燙口，蔥蒜包於肉片內，再一口氣放入嘴裡。望見父親的喉結上下滑動，更加期待能親手調製。我經常吃完後，會用紅茶紙杯裝上一杯剩餘的火鍋湯，邊走邊喝，穿過攤位之間的空隙，品嘗屬於童年短暫又完整的美味。

有記憶開始爸爸就喝酒了，酗酒的父親如同火鍋裡狡猾而難以用鐵塊夾起的冬粉鳥蛋，平日裡好吃懶散的父親，不想上班就索性買醉裝死在家門口，或是狡兔三窟一般地在上工路途轉入一個轉角，再繞一大段遠路瞞天過海去到別的檳榔攤，於是後來有了母親代父上工的夜市人生。

某一年小學時，父親一如往常喝酒鬧事，失明的爺爺拿著平常用來探路的拐杖，在那一片騷動裡揮動，木頭撞上玻璃，碎裂的聲音短促，像一口氣被劈開。客廳的玻璃門就那樣子破了一個大洞，風從那裡鑽進來，沿著門框灌入，咻咻作響。落山風帶著鹹味與狂躁，整個秋天都從那個洞吹進屋子裡，後來只是用寬膠帶草草貼補，裂縫兩側斷裂的玻璃紋路再也無法對齊，家裡的經濟情況原就那樣。已經沒有辦法再大費周章地換一扇門了，下工後脫去制服的母親望著洞口如是說。

再到後來又一次酒後爭執最終演變成無法挽回的暴力，父親的扳手落在母親頭上，兩台警車先後趕到，父親被鎖上手銬帶走，母親摀著傷口陪著我們姊弟坐上另一台車，從派出所牆上的欄杆能看到父親朦朧的眼神，那是記憶中無法忘記的，而後我們三人搭上警車，黑夜的車程實在漫長，即便望向窗外，也無法確定所在何處，隱約聞到身上血跡和消毒水的氣味。從母親腿上晃著晃著幾乎快睡著的疲憊中醒來，已經是位於市區的收容所，我們認識了來自各個地方的小孩、大人，大抵也是在時間線裡掉隊的外籍姊妹，那一待就是好幾個禮拜，接受來自於親情之外的善意與溫柔。收容所的夜晚格外寧靜，我記得第一晚我就破天荒地一覺睡到了天亮，國小二年級，第一次的離家遠行，我非常想念同學們，同時又覺得能那樣子有一處安身立命的日子實在美好。

長大的過程如同火鍋出菜的手法工序，讀書考試升學離家再讀書升學，按部就班地放入鍋內。國三畢業，如眾所願，考上了縣裡的第一志願，從車城到屏東市，從漁村到都市的遷徙，偶爾，我看著手機上的地圖，開啟定位，在搜尋欄裡打上「屏東社會局、收容所、家暴孩童」之類的關鍵字，試著回想起童年的記憶所在，我放大縮小地圖比對建築物內部，腦海的畫面依然對不準任何現實的角落。又或許那棟建築早已搬遷改建，去到另一個更需要被安置的街角巷弄。

母親所在的夜市攤位在我畢業那年，也收起來了，老闆娘搬到恆春鎮上開了一間火鍋店，終於有了店名：全家福。裡頭擺設一如當初，方形桌下的瓦斯桶，和櫃台旁一大桶的紅茶與蔥蒜辣椒，再也不用如孩提時代夜市攤那般風吹雨打，看天吃飯。

求學過程中搬了許多次家，經常會在Google地圖上尋找童年記憶裡的石頭火鍋，因為學區的緣故，學生街上總是林立著各式各樣的平價連鎖火鍋店，明亮的招牌、千篇一律的裝潢、踩起來黏膩的磁磚地板，一角擺著五顏六色的自助冰淇淋桶，無限供應的爆米花、汽水和冰沙則是基本配備。調味料區四面八方擺滿了從辣椒粉、蒜泥到花生醬的罐罐碟碟，湯底從牛奶泡菜到麻辣番茄，一切都有公式般的標準口味。我想起那時候在戶外的夜市石頭火鍋，一個大鐵鍋、一個鐵盤裝滿菜、一盤肉，一桶冬瓜糖水，火鍋調料是蔥蒜小米辣，那樣的簡單卻令人感到滿足。後來我在其他城市就找不到那樣的滋味了。那些曾風行一時的老字號石頭火鍋店，大多不懂網路宣傳，也就漸漸在地圖上黯淡無光了。

到了大學，偶爾心血來潮，想復刻記憶裡的火鍋，自己便在早市裡買一些食材之類的物事，整個過程像一場屬於自己的慶典，掰開菜葉，在擁擠的浴室裡清洗材料，礙於租屋條約，只能使用電磁爐，然而不鏽鋼湯鍋是無法炒出香味的，總是會焦底，我常為了那樣的失敗感到沮喪，失重感在空蕩的五坪房間裡無處排遣，偶爾分量煮多了，就冰入冰箱，等到消夜或是下一頓正餐再吃。於是日子跟著火鍋一起反覆解凍，加入高湯塊，加入蔬菜肉片，濃縮的記憶需要加水解壓縮，太傷心的日子就再用好幾層無關緊要的記憶來稀釋，以為都已經好了，卻難免愈煮愈鹹。

有時我想，我的出生對於父母來說是一種什麼樣的價值，大抵是留在碗外的蛋白一樣，與沙茶無法混合出新口味，不同於蛋黃，得要在湯裡才能有自己的顏色。年輕時的父親究竟是在怎樣的光景下選擇結婚成家的呢。如今我也走到了那樣的時間線上，而童年時代曾經到過的收容所究竟是在哪裡，我想我是再不能找到也無法返回的了，然而，那會不會是一個關於孩提時代，伊底帕斯一般被割走的夢，對於父親的認同和懼怕，夢裡我與母親、姊姊、幾個不知名的小孩圍坐在一張圓桌邊，桌上擺著一鍋湯，湯面靜得沒有聲音。父親不在場，卻像一種無形的氣味，彌漫在鍋煙與呼吸之間。再次睜開眼睛，我就長大為人了，成為城市裡一個再普通不過的人，想著想著，鍋裡的蛋再次不幸地燒焦了。我對著那樣難以刷洗去除的蛋漬殘垢感到無能為力，在狹小到放不下一張摺疊桌的浴室裡，孤兒一般地哭了起來。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應