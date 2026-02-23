自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．冷記憶】 童偉格／涅瓦

2026/02/23 05:30

◎童偉格◎童偉格

◎童偉格

呂北克位於德國北部，濱波羅的海，兩百年前盛夏，若由彼得堡乘汽船，大約三天內可抵達。想像年輕創作者如果戈里，困坐汽船窄艙裡，正為作品打腹稿。想像他舉起右臂，張開手心，貼靠耳際，撐持自己頭顱，並閉上雙眼。這個姿勢，確切是從前吟遊者的唱誦起手式，代表亙古史詩，將再次化做易逝聲響。彷彿顱腔，亦是果戈里的共鳴音箱。

一句話誕生，反指他剛剛逃離的帝都：「世上最棒的地方莫過於涅瓦大道了，至少在彼得堡是如此。」就語意邏輯而言，這其實是一句冷笑話（就不進一步分析了，以免更冷）；然而，想像果戈里聽見自己笑聲，由此，取得進入平行宇宙的憑證。從此開始，那條平行的「涅瓦大道」，將灑落更多夢境的碎片，從自死藝術家，月球狂人，落跑的鼻子，直至一襲空蕩的新外套。

這些碎片，折射出另一片形同永晝的光度，如初到帝都赴抄寫員公職時，他寄回家鄉的平安信所述：這裡沒有黑夜，天空總是明亮；但是，也沒有太陽。這些夢境看來如此逼真，只因在那般光度底，就連實物也沒有影子。也沒有人可以預期，若干年後，就是這條逼真大道，為俄羅斯小說話語，落實了異境拓樸：從前，是諸多旅人如萊蒙托夫，將異鄉描述送返城市；從此，帝都將形同外省那般陌異。

家鄉名為索羅欽齊，位於烏克蘭，距彼得堡兩千公里遠。陸續收到來信，母親並不完全理解，何以果戈里一再向她索要記憶裡，某些物品或地點的名稱。彷彿詞彙自身，將是更確實的物證。母親也不盡然明瞭，何以在呂北克，他無視大海，只是觀摩一具報時鐘：整點鐘響，吐還人偶，身姿各異，聲動如雷。一逢整點他就回訪，那樣的反覆貼眼，有如海底神遊。

也許，母親只是不明瞭，對彼時那位年輕創作者而言，所有平安信，都只是逆旅時的捏造。想像彼刻，果戈里還在船艙裡。他沒有聽眾，也幾乎只有一名讀者，比起手心撐持，人造黑暗更具體保護他。如未來，量子力學將會給我們的啟發：當閉眼時，牆垣並不存在，孤絕所以不在，時間也因此難以計量。於是小說啟航，彷彿就是萬有的量尺。●

■【冷記憶】隔週週一見刊。

