【自由副刊】 賴俊儒／泡湯
◎賴俊儒
常去的大眾池內，時能遇見刺青男子。他們三五成群地來，講話洪聲，踏步搖擺，胸肩背上龍飛鳳舞，有幾個連頸上的金鍊也不摘，像昭告天下，純的，不怕。
一群魁梧漢子同時進場，難免讓新來的湯客屏息，靜音，像沸湯裡澆了一瓢冷水。
但也就片刻的事。
任憑如何氣勢洶洶，赤身裸體浸在熱湯裡，泡軟了，什麼氣都得蒸騰消散。連同身上的虎豹獅鷹，同款的瞇細眼睛，只差一簍橘子就成水豚君。
某次社區泳池溫控出錯，水道不見人影，全擠在SPA池，下餃子似的，連素來不睦的鄰居也冰釋前嫌。也許一鍋熱湯就是動物的最大公約數吧，共容也共融，如火鍋，將食材稜角化去，可燉蘿蔔，煮年糕，或者煨芋頭──當然最後這項還不是一個擁有社會共識的吃法。
刺青早不是稀罕事，但平時難得有這樣橫跨數代的肉身群展。幾次觀察下來，傳統的龍虎多半有歲月磨痕，新一點的則偏好美式圖騰，或雜糅日系浮世繪風格，浪得很。有些作品刺功極細膩，藝術品那樣精緻好看。
好看，就該靜靜地看。偏有童言無忌的兩個小孩，從烤箱跑出來，大叫爸爸，說，裡面的人背上有奇怪圖案。
湯面靜止。所有人側耳，屏息，連刺青男子們都轉頭望向烤箱。
不多時，一個老先生走出來，六個紅黑圓印，在背上整整齊齊。弟弟說是骰子，哥哥說是麻將。
那是拔罐，爸爸說。
咕嘟咕嘟，一鍋湯很快又重新冒出泡來。●
