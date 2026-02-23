【自由副刊．極短篇】 自華／恩仇

◎自華

◎自華

上一回颱風夜，救了一隻蜘蛛。

她懸在樹上，繁麗的網被吹成擤過鼻涕的衛生紙。我伸出掃把柄，將她連著碎葉接進陽台。

這一次颱風，我不在。返家半途被里長攔進國小禮堂，有人哭著說，馬路房子都被淹了。

請繼續往下閱讀...

發便當時遇到鄰居夫婦，他們說一切都匆忙，不知我們家三個孩子在哪裡。我打到手機沒電，皆無人接聽。

忽然蜘蛛來，湖中女神般閃著水光，長裙隨著步伐洩出虹彩。

禮堂裡焦急的父母們不再吵鬧，聚到她身邊，她邊唱讚美詩邊吐絲，雙腳揮動，織出一塊塊人形護身符。

有人迷茫地問孩子，她安撫我們睡，說一覺過後，就不需夢了。

隔天我們醒來，水已退，我踏泥到家，悶蒸的房裡空無一人。

陽台角落掃把柄上，三隻蟲乾得發亮。

二十四隻腳，就像一串祈禱文。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法