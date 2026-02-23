自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《本週運勢》

2026/02/23 05:30

《本週運勢》 陳昌遠著，逗點文創結社出版《本週運勢》 陳昌遠著，逗點文創結社出版

陳昌遠著，逗點文創結社出版

繼《工作記事》後，詩人陳昌遠（1983-）推出第二本詩集《本週運勢》，以星座、天文語彙為引線，回望日常生活中難以歸類的感受。全書收錄四十首詩，皆無詩題，僅以數字標示，宛如一組組待解的命運籤詩。十二星座、黃道宮位、幸運數字等元素，在詩中化為隱喻，指向人生的迷惘、生死的逼近，以及命運在生活縫隙留下的陰影。詩句語言平實卻內藏鋒芒，如「這是渴求新詞的時代／不說點謊，就得不到愛」直指現代處境，或「你看見光／就覺得自己好暗，這讓某人／在思念裡發亮」捕捉情感反差時的內省光景。陳昌遠處理象徵與現實的交會，將每日的貪嗔癡恚轉化為內在震動，即便不諳星象，也能體會「命運無港，而人生總有關口」的重量。而「文庫本」的裝幀，讓整本詩集更像是一冊便於攜帶的隨身預言，輕薄載體負起宇宙密語，在光與暗的互文之間，凝視生活本質。

（蕨得累）

