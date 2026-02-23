【家庭plus．全球觀測站】我的美 我知道

東京筋肉女子酒吧的兩名店員合力將客人抬起。（路透社提供）

文／李珞玟

東京筋肉女子酒吧的店員表演引體向上。（路透社提供）

新的一年到來，算算時日，我也到了身邊不時有朋友「邁入人生下一階段」的年紀，社群動態會彈出誰誰誰身著純白禮服的精修照片。一天，又一位同學加入這行列，留言區立刻刷了一排「好美」、「恭喜」，結果她笑回：「沒有啦，我只是拍寵物寫真。」

許多女生都有「婚紗夢」或「婚禮夢」，結婚的動機之一便是穿上美美的禮服，驚豔全場。但隨著步入婚姻的人數下降，網路上隨便一滑就能看到勸退文、鬼故事，這種夢想變得愈發渺茫。於是，不少婚紗禮服公司開始推出情侶寫真、閨密寫真、寵物寫真、生日紀念寫真等各種方案，只要想體驗完整妝髮造型的自己，想記錄自己的倩影，都可以嘗試看看，不必為此賭上一輩子的幸福。

遠在地球的另一端，英國媒體也報導，愈來愈多女性喜歡拍攝「閨房寫真」。這類攝影作品主要是在私密的房間裡，拍攝女性無拘無束的姿態，可能是穿著日常服裝，也可能尺度稍大。這原先多是妻子婚前送給丈夫的禮物，近年來卻成為女性觀看自我的一種方式：在攝影師鼓勵的鏡頭下，發現自己擁有不同的面貌，迷人的、慵懶的、嫵媚的、狂放的，都可以。成品的照片也許不會公開，甚至不會給任何人看。之所以想拍，只是想讓自己在感到安全的情境下，展露與平常不同的魅力。因為光是知道自己「可以」有各種樣貌，不受限於單一狀態，自信就能由此累積。

這種自信來自於掌控感，是一種不必時時刻刻迎合他人的自在，因此當然也不必與主流審美相契合。

日本東京有一家「筋肉女子」酒吧，店長和店員都是女性，但不是日本主流審美推崇的纖瘦身材，反而個個穿著健身服裝，秀出一身肌肉。在指定時段，店員會開始表演，比如引體向上、鋼管舞，或者徒手捏爆葡萄柚、抬起客人等，種種需要認真健身、力氣大才能做到的事。這間酒吧自開業以來，話題不斷，但對店員來說，這裡是一間接納不同身形的酒吧，是讓她們重新愛上自己的地方。她們一起揮汗運動，也一起做美甲；她們得意地細數自己的每塊肌肉，而不再自卑地挑剔不可能變嬌小的身體。

沒有人規定，結實健壯的身體就不能顯得卡哇伊。很多人以為，偶像女團成員都很纖細柔弱，其實她們為了支撐高強度的表演，一個個無比精實，有腹肌、馬甲線再自然不過。

美的定義很豐富，千人千色，而且在不同狀態下，在不同場合中，人總會展現出不同的氣質風格，甜美優雅、霸氣野蠻，看似相反的樣貌當然可以出現在同一個人身上。願每個曾受主流審美箝制的人，都能長出自信，輕鬆說出：「我知道我很美，我喜歡我自己。」

