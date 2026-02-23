【家庭plus．生活大補帖】努力工作 也要愛自己

圖／豆寶

文／ Ariel曾

上個月長年在外地工作的朋友L回台灣，約我見面吃晚餐。但才剛到餐廳，他就感到頭暈惡心，臉色不對，趕忙叫車陪他到醫院。

護理師量他的血壓竟然高到190。原來L有高血壓，但他前一晚忙公事沒睡，早上趕著搭飛機，不記得有沒有吃藥，接著行程滿檔，一整天沒吃飯，只靠三杯咖啡提神，也就是說高血壓患者應該要按時服藥、不能熬夜、飲食均衡、少咖啡因、少壓力等這些注意事項，他都沒做到。

幸好經過治療，症狀明顯改善。我陪L回到旅館已是清晨，餓了一整天的他，大口吃著麵包，雖然體力尚未恢復，卻還記掛著要交辦的公司業務，我看他滿腦子還是工作，完全沒有從昨晚的突發狀況學到教訓。忍不住語重心長對他說：「你剛才虛弱無力的樣子真的很嚇人，還好平安度過，但說實話，我真心覺得，這次是老天爺給你的警告，要你好好想一想，孩子都在上班了，房貸也繳清了，請問你為什麼還要這麼賣命工作？如果辛苦賺的錢只是拿去繳醫藥費，那有什麼意義呢？」

L聽進我的忠告，後來跟我聯絡，說他已規畫轉任壓力較小的顧問工作，也調整生活作息了。而我陪L待在急診室一晚後，更深刻體會到我們的身體不是鐵打的，千萬不能過度操勞，不管再怎麼忙碌，也要吃好睡飽，不要等到付出健康的慘痛代價，才後悔沒有善待自己。

休息是為了走更遠的路，保持身心健康，才有本錢工作，也才能經濟無虞，自在生活啊！

