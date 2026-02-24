【藝術文化】橘色惡魔校友團3月抵嘉燈會演出 3/11北藝中心獻演「台日有情」

橘色惡魔121期校友樂團此行也將於台北表演藝術中心演出。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本京都橘高校吹奏樂部自從2022年首訪台（當時成員包括第120、121、122期），便在台掀起「橘色惡魔」熱潮，這批最早訪台的橘高校同學陸續畢業，其中26名121期校友，應嘉義縣政府邀約，將於3月登2026台灣燈會演出，同時，也將在台北表演藝術中心舉辦一場售票音樂會。

橘色惡魔121期校友樂團來台行程表。（文總提供）

音樂會主辦文化總會表示，橘色惡魔121期於2022年首訪台，成為史上第一個登上台灣國慶大會舞台的國外表演團體。更於隔年登上國家音樂廳舉辦售票音樂會。2026年3月適逢311東日本大地震滿15年，因此，第121期校友們在玉山銀行與文總的支持下，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名來台交流演出。樂團部長熊谷同學表示，能夠再次與並肩奮鬥3年的夥伴攜手同行，內心感到無比喜悅，也感謝台灣準備如此珍貴的舞台，「希望為大家帶來充滿笑容與歡樂的演出。」

主辦單位玉山銀行與文化總會昨（23）日公布最新行程，包括3月10日晚間6點，橘色惡魔121期應邀於燈會「光躍台灣．點亮嘉義」主舞台演出，呈獻多首精采曲目；3月11日上午10點，則是睽違4年後再度於台北圓山飯店大廳快閃表演；同日晚間登台北表演藝術中心大劇院，舉辦「オレンジの絆—橘色友誼．台日有情」2026來台音樂會，特別為台灣粉絲準備多首紀念曲目。

此外，橘色惡魔121期此行也將赴台北市立建國中學，與榮獲「2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍」的建中樂旗聯隊進行跨國交流，以學長姊的身分經驗分享，不僅將揭祕橘色惡魔的招牌「62.5公分精準步伐」，也會針對建中樂旗聯隊的演奏給予建議，更有台日合奏、互相回饋的安排，一起傳達對音樂的熱情。

