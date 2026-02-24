【藝術文化】高雄228紀念系列活動 向民主先行者致敬

高美館推出《關於那個三月，我所記得的一些事》特展，讓不同世代重新理解城市歷史。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕228事件高雄是首遭鎮壓的城市，市內原高雄要塞司令部、原高雄市政府（現高雄市立歷史博物館）和原高雄車站等3處已被審定為「228事件不義遺址」，今年228紀念儀式將移師高史博前廣場舉行，高雄市規畫音樂展演、書展、電影放映、藝術創作等系列活動，向民主先行者致敬，並傳遞人權價值。

高雄市文化局表示，高美館正展出「關於那個三月，我所記得的一些事」，透過林玉山、陳澄波等典藏作品與當代創作觀看228對話，27日下午2點將於展場演出《半爿天烏弄弄》特別改編版本，藉戲劇重新認識這段歷史。

28日晚上7點將於高美館草坡舉辦「佇在我心 Formosa」228紀念草地音樂會，邀集林慈音、桑布伊、吉那罐子楊淑喻、山元聰，以及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，演出讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目。

另高市電影館推出228特別放映，27日起於電影館3樓放映廳及內惟藝術中心分別播映《超級大國民》、《大濛》及《民主之眼》3部曲等片，並有映後座談；高市圖總館則攜手各分館，即日起至3月29日舉辦228主題書展。

