【藝術文化】國美館攜手學學 「島嶼拾色」大秀台灣色

〔記者董柏廷／台北報導〕由國美館與學學文創基金會共同策畫的「島嶼拾色—感動馬 國美聯展」，以台灣文化色彩為主軸，結合館藏作品、當代藝術創作與校園參與計畫，從自然風土與人文記憶出發，梳理地方色彩在當代視覺環境中的意義。即日起至3月29日，於國美館美術街2樓平台展出。

國美館表示，展覽自館藏中選出林之助、林惺嶽、黃水文、陳瑞福、蔡草如與賴傳鑑等共10件作品，從「自然」與「人文」兩個面向探討色彩詮釋，其中，林惺嶽透過山勢與水流的構圖，隱含地貌與時間感，蔡草如以暖色調掌握畫面節奏，呈現光線與環境氛圍。

配合2026馬年，展覽邀請莊普設計「感動馬」造型素坯，以西洋棋馬為靈感，透過幾何立面與弧線勾勒馬頭與鬃毛，象徵穩定與蓄勢待發。藝術家們則依各校師生蒐集的家鄉文化色彩，進行「小感動馬」彩繪創作，包含楊子興以烏魚子象徵團圓的《馬上幸福》、謝牧歧以雙馬呈現個體差異的《2馬，3馬》，以及徐婷透過幾何色塊探討記憶流動的《光落在途中》。

國美館與學學文創長期合作推動的「藝起來學學」台灣文化色彩美感教育計畫，本次邀請苗栗、台中、彰化、雲林與南投9所國中小學各校師生參與，進行為期3個月的文化色彩課程，找尋家鄉歷史古蹟、族群文化與在地動植物的代表色，最終完成228件「小感動馬」作品，並以《藝馬當先》裝置形式展出。詳詢國美館官網。

