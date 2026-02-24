限制級
【藝術文化】俄羅斯鋼琴家希斯金再訪台 北南演出
德米特里．希斯金本週再登台，將於台北及台南演出。（尼可樂提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為當代最具詩意與深度之一的俄羅斯鋼琴家德米特里．希斯金（Dmitry Shishkin），將於本週再登台，於台北與台南舉辦獨奏會，呈獻李斯特、普羅柯菲夫與普雷特涅夫等3位跨越百年的大師改編曲目，構築一場跨世紀的靈魂對話。
34歲的希斯金出生於西伯利亞的一個音樂世家，但藝術成長軌跡橫跨歐陸多個音樂重鎮，包括義大利貝里尼國立音樂學院及德國漢諾威音樂學院等，堅實的藝術底蘊發展出希斯金兼具詩性與哲思、結構嚴謹且富於想像力的演奏語言。更成為各大國際競賽的常勝軍，他曾與瑞士羅曼德管弦樂團合作，一舉奪得日內瓦國際音樂比賽首獎，隨後於柴可夫斯基國際音樂比賽中獲得銀獎。
定居瑞士多年的希斯金，目前持續活躍於全球巡演舞台。此次訪台將演出李斯特改編舒伯特的《紡車旁的葛麗卿》、《在水上歌唱》，普雷特涅夫改編柴可夫斯基《胡桃鉗音樂會組曲》，普羅柯菲夫改編自芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》的10首小品，以及舒伯特的《即興曲》。
2月25日在台北國家音樂廳、27日在台南文化中心演藝廳演出，詳詢OPENTIX。
