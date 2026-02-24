【自由副刊】 方秋停／最近的一隻鳥

圖◎顏寧儀

◎方秋停 圖◎顏寧儀

去醫院迎接Q的遺體時正值週日傍晚，近火車站黃花風鈴木於昏暗光線中撐持最後黃豔，一叢叢黃花迎風飛動，似Q站在枝頭，旋將跟隨晚霞遠飛天外。

後火車站人潮一波波，林立招牌自眼前掠過，喚回過往零星記憶，大學負笈台中，假日返鄉後回來，行囊與心底裝滿複雜情愫，直覺似飄泊飛鳥，四處找尋歸處！

年輕人度完週末回到上學、工作地，且戰且走行往未來。再往前行，彎轉過車站，La La Port百貨於左側數條街外顯露鮮豔樓牆、南天宮關聖帝君坐鎮市井當中，小商舖販賣著金紙蔬果、電動機車充電站開張，新興與老舊並陳，熟悉與陌生夾雜。再往前開，於起伏坡路轉進旱溪西路，水泥堤防於路邊延伸，旱溪周旁仍然一片灰濛。

空著兩手踅過馬路，此路近幾個月來不知走了幾回，這次的心情最沉重也最輕鬆，唉！此後不必再擔心Q病情惡化。

候診室裡人與動物來來去去，屋內擺設依然，醫護人員將空籠還給我們，主治醫師說明Q的最後狀況，推測牠因體內異物排出時傷及腸道造成內出血致死。

醫師表達遺憾，問我們有無問題，我們沉默。

Q被裝盒內交到我手，捧在手上似無重量。漫漫長路沿途無語，猶記前隻鳥Z看過醫生於回家路上哀鳴幾聲便斷了氣！牠死得突然，讓人不知如何接受，回到家將牠置於牠平日玩耍的矮桌上，拿手機拚命拍，想記下牠最後的樣子，之後一次也不忍心看。

這回Q被裹在厚棉紙當中，自棉紙邊緣隱約瞧見牠靜止的嘴喙及清寂羽色。不願將棉紙拆開，凝視牠的最後身影，便取一紙盒內盛粉色茶花花瓣，讓Q躺臥其中。

覆土，祭花幾朵，Q就此長眠，四圍茶花持續開落。

人常急於想要抓住什麼，卻一直處於失去的掛慮當中！類似情節記憶猶新，同樣是在春天，只是Q走得又早了些！

清早醒來，室外鳥鳴聲依然盈滿，長聲短調，不知所云，讓人好是煩悶！九點過後，常與Q應和的鳥兒於屋外啾啾叫著，等不到回應叫聲遂被周圍雜音給淹沒。

Q墳上的淡粉色茶花仍然美麗，過幾天將混入土泥澤潤Q的軀體與靈魂，Q亦將化成能量，助益周遭。

日子繼續往前過，感覺空閒了許多。到水族館一口氣替家中魚缸添了九隻魚，對水後將之傾入缸中，使新舊交會，相容共存。

第三天早上，Q長眠地上的護花仍然開著，三朵小花排列成花塚，標記被懷念的生命。

第四天塚上茶花塌陷一些，春雨陰寒不定，晨間陽光晚到，近九點，常來的鳥鳴聲叫得特別尖銳，等不到Q回應便就飛遠。

新來的神仙魚時相追逐或者各自俯仰。魚無聲息，只能從其身形與作息變化猜測狀況。室外鳥鳴喧鬧，陽光照暖，雨來則被澆淋。生命以不同排場進行，沉默、喧囂、激烈、和緩、掙扎或者疼痛無聲。花朵以生命滋養果實，種子以軀體繁衍後代，盛衰循環，從自然角度看待生命，較能緩減生滅無常的摧折。

《動物生死書》：「動物以有限時光，完整展現成住壞空此不滅定律的實相。」

或許不經歷一番生死冥想，人生就不那麼踏實。所謂大圓滿，就是讓因緣巧妙成熟，該來就來，該去就去。

缸裡的魚斜躺、無聲漂浮水面，以網撈起便告沉寂。鳥兒離開，失落感卻極深重！也許生命本無輕重，是人附加給它的。杜白醫師：「一個已經圓滿的生命會在這個原點上開始新的提昇」、「所有的動物都帶著能量，生命就像列車，不停地往前開，死亡只是一個停靠站，卻不是終點站，因為能量是不會消失的」。

●

類似情節一次次重演，彷彿陷入無法逃脫的迴圈，迎接新生、送走亡故，向陽、背光，喜樂變哀傷，愧疚與遺憾終究敵不過空虛，於是另隻鳥又在手上，帶著贖罪心情，繼續扮演飼主角色。新舊交接時間愈來愈短，手機桌布頻頻更換，情感道義似說不通，生活因此屢生皺褶又被撫平。

家住台中南屯楓樹里，臨河社區鳥類群聚，白鷺鷥留守都更剩餘不多的農地，漸從田中退至溝沿、時踩市井一路排出的廢水當中、時立塑膠袋勾連的岩石周邊、或倏地張翅，於楓香樹林夾連的一線天中飛行。

群燕寄宿簷下、或築巢於河畔岩洞及橋底下，常見牠們於逐日密集的房舍、街道電纜線間亂飛，傍晚小黑蚊群集，便張開方形大口，順勢將蟲兒掃入嘴內。上體灰褐、翅膀星布白點的夜鷺亞成鳥藏身堤岸，成鳥穿戴深藍金屬色外衣，頭頂三、兩根細長蓑羽，偽裝成企鵝立於岩上、或於渠邊占據一角，持續牠的生存需求和主張。黃嘴八哥時相爭吵、於馬路上跳踉搶奪垃圾，倏地飛棲電線上頭。大卷尾（烏秋）偶爾現身，為罕見稀客。之前附近整片稻田，雀鳥恣意取食，於青黃稻穗間飛竄，與農家生計時相攻防，而今稻穀稀少，便自求多福，到處覓食。

水流潺潺，跨河橋上時有魚釣者現身，廢水汙染、魚種變異，魚釣者仍以假餌誘惑，一再甩竿，於牽扯拉鋸中獲得滿足，人與自然的憂樂情節持續上演！

傍晚群鴿飛繞，熱鬧幾圈後便集體歸返，留下幾隻水鴨於淺灘繼續戲玩。即便入夜，仍有許多不曾謀面的鳥咕咕嚕嚕，溪水潺潺奔流，新舊相互衝擊，連綿成生機洋滿的生活場域。

天未亮開，鳥鳴聲便就盈耳，楓香被蟲蛀蝕，群鳥各據棲木，點點穢物洩露匿藏行跡。

我是都會裡的禽鳥巡視員，私養一隻鳥，心繫周圍所有飛禽。每次散步河邊皆為實地訪視，記錄感受著自然脈動。

保安宮旁的公寓二樓陽台時有嘎嘎呼呼的鸚鵡叫聲傳出，引我佇足、回首，於層層鐵欄中尋覓那隱藏的豔麗身影，牠過得還好嗎？

步道上除了落葉與枯枝，偶見雀鳥臥躺，身軀僵硬、羽翼沾黏著土泥，狀態悲慘狼狽！都會當中死了一隻鳥，看似微不足道的小事，卻攸關氣候與生態演變。籠鳥被囚禁，野禽看似自由，實受周旁環境左右，去留經常不由自主。

一隻鳥一款命！

禽鳥擇木或被安排限制，誰知牠過得如何？

檢視完外頭禽鳥，回到自家鳥籠前面，無法忍受它如此空寂！唉！生活裡不缺鳥，甚至受鳥干擾，為何非得養一隻鳥在家裡？平白背負剝奪飛禽自由的指責？

心底不禁沉吟起旅美詩人非馬的〈鳥籠〉詩：

「打開／鳥籠的／門／讓鳥飛／走／把自由／還給／鳥／籠」●

