藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／玉米田裡的文學傳承

2026/02/24 05:30

◎劉梓潔◎劉梓潔

◎劉梓潔

出了大學城，便只有玉米田了。而寫作計畫的第一次出遊，就是參訪農場。主人丹恩家族是計畫長年的贊助者，也是創辦人聶華苓與保羅．安格爾的好友，農家樂半日體驗是每年作家的定番行程，除了介紹農業史、田園導覽之外，也品嘗道地農家菜和自家農場冰淇淋。

我在鄉下長大，對於一望無際的田（只是從花田稻田變成玉米田）、田中央的農舍、想吃什麼就到田裡拔、與家禽家畜共居這樣的生活相當熟悉。第一個活動是剝玉米，雙手得以暫時從鍵盤解放，做點農活手作，大樂。秘魯作家羅珊納與我直接席地而坐，像參加綜藝節目的剝殼比賽，愈剝愈起勁。接著，所有人坐上農用板車，座椅是乾稻草堆，主人駕駛巨大輪子曳引機，開進玉米田與黃豆田，介紹農作物與家族世代傳承，以及愛荷華的城鄉演變。

再回到農舍時，半露天用餐區已搭好延伸的帳篷（莫不像台灣鄉下流水席搭棚！？），附近的農家、親友與贊助伙伴也紛紛就座（原來是農會信用合作社的募款餐會！？）。計畫總監克里斯致詞，說明寫作計畫的歷史、影響力與重要性，2025年川普政府刪除國務院預算後自籌經費非常艱難，需要各位在地農家菁英支持。語畢，麥克風傳給作家輪流發言，每個人正大快朵頤牛肉包與甘藍沙拉，啃著整根香甜玉米，沒料到這一葩。所幸先發言的幾位識相也識大體，自我介紹外還真誠感性褒揚美國，大至小國獨立建國時美國的援助，小至美國留學時感受到的自由空氣。我呢？我跟美國？！情急之下只能說從小看美國電影，啟發我成為編劇。

回來後，重讀聶華苓的《三輩子》。發現她記敘解嚴前來愛荷華的兩位台灣作家軼聞，場景也都是丹恩農場。1982年楊逵與丹恩家剛出生的孫子一起趴在地上合影！而我出生的那年――1980年，聶華苓寫道：「吳晟那樸實的農民詩人，在愛荷華的玉米田中，怡然自得。但是，逐漸地，他似乎不快活了，好像是感到大陸愈來愈『大』了，受不了，要回台灣。李怡終於勸他留了下來。」

我想下次返鄉，應拜訪吳晟老師，與他在彰化稻田聊聊愛荷華的玉米田。●

■【一期一會】隔週週二見刊。

