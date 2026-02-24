自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林文義／鳥魚對話

2026/02/24 05:30

◎林文義◎林文義

◎林文義

如果，我的背脊長出一雙翅膀，得以高飛向無盡的雲天，不是西方《聖經》虛擬的天使（舉世第一本魔幻小說？），寧願非人是鳥。

如果，我決定隱匿，不想在虛假塵世間自詡狂言，自稱是「萬物之靈」的人類，那麼請容許我蛻化成魚，深潛於海底。安靜，無語。

據說：上帝的第一門徒大天使，深思苦索久矣，終於誠實地向主子訴說，長久以來的內心疑惑；上帝大怒，你之背叛……將之打入冰雪及熱焰的地獄，且以「撒旦」稱做：魔鬼。

梵帝岡教堂，米開朗基羅的不朽壁畫，上帝手指碰觸不到亞當的手指，所為何來？甚至勇於將自己的肉身繪成被詛咒的，放逐靈魂。

蠻橫的亞歷山大東征，自命為：神之子？事實印證──比不上飛鳥的自由，魚潛的深思。看不見的上帝？摩西因祢而悲鬱而死。

無邊無涯的地球水域，飛鳥極力尋找深潛之魚──為什麼？為什麼？千年來謎思未解。

何以深潛於水，魚啊，你懼怕什麼？

魚反詰：鳥高飛又何故？你怕何因？

……我啊，自求至上的高度。

……好。我深潛是不聽不看可否？

人啊人，萬物之靈的他們又做了什麼？

以文字記下歷史，虛實交互的自以為是？

借問：高飛之鳥，你看見了什麼？

──日月星，雲之上，多麼壯麗無垠。

反詰：深潛之魚，沉默何以閃躲？

──珊瑚是魚的城堡，吞吐，仰望人界。

盧梭名畫──深睡大漠深夜的：吉普賽人一隻獅子慢慢接近……呼吸等同的：憂杞。而終結是獅子吞食人，抑或是人歌吟予獅子聽？

大哉問……所以初啟文學的初萌……

接近天雲是何感覺？魚問鳥。

深潛入海，水說什麼？鳥問魚。

──自詡「萬物之靈」的人類，飛翔無能，深潛畏懼，只能行走陸地；造飛機，建潛艇……誇言：科技。一支手機比生命還要緊，什麼AI（人工智慧）？不日之年，會遇科技反撲，第三次世界大戰吧？AI會毀滅，人類。

鳥與魚的共識，相信不相信？可不可能？

射殺飛鳥

撈捕海魚

此乃人類無罪之定義

究竟是誰創世紀？

空白的黑洞

漫無邊際的宇宙

文學與哲理解析

初誕嬰兒哭泣

怎將為人的大不幸

鳥和魚最自由啊……

是夢是真？那人竟然寫詩，末代預言嗎？

飛鳥近海潮，探詢水中之魚，似，天問。

──那傢伙，前世是鳥，自比「夜梟」。

──夜不眠寫字之人，心是深潛如魚。

好吧，對話不免爭執……天雲睡了，海潮醒著，聽那擊岸的水聲，那人還在，寫字。揣臆鳥與魚的對話；事實是自我尋求心之純淨。

籠中之鳥，池裡之魚，恆是被人禁制的觀賞物……做為人的心靈自慰，自詡「萬物之靈」思考虛幻的塵世，悲歡離合，愛恨情仇……夢中剎時一悟──鳥和魚比人類單純的生命幸福。魚與鳥對話？亦是寫字人，夢中之夢。●

