【自由副刊】 林文義／鳥魚對話
◎林文義
如果，我的背脊長出一雙翅膀，得以高飛向無盡的雲天，不是西方《聖經》虛擬的天使（舉世第一本魔幻小說？），寧願非人是鳥。
如果，我決定隱匿，不想在虛假塵世間自詡狂言，自稱是「萬物之靈」的人類，那麼請容許我蛻化成魚，深潛於海底。安靜，無語。
●
據說：上帝的第一門徒大天使，深思苦索久矣，終於誠實地向主子訴說，長久以來的內心疑惑；上帝大怒，你之背叛……將之打入冰雪及熱焰的地獄，且以「撒旦」稱做：魔鬼。
梵帝岡教堂，米開朗基羅的不朽壁畫，上帝手指碰觸不到亞當的手指，所為何來？甚至勇於將自己的肉身繪成被詛咒的，放逐靈魂。
蠻橫的亞歷山大東征，自命為：神之子？事實印證──比不上飛鳥的自由，魚潛的深思。看不見的上帝？摩西因祢而悲鬱而死。
●
無邊無涯的地球水域，飛鳥極力尋找深潛之魚──為什麼？為什麼？千年來謎思未解。
何以深潛於水，魚啊，你懼怕什麼？
魚反詰：鳥高飛又何故？你怕何因？
……我啊，自求至上的高度。
……好。我深潛是不聽不看可否？
人啊人，萬物之靈的他們又做了什麼？
以文字記下歷史，虛實交互的自以為是？
●
借問：高飛之鳥，你看見了什麼？
──日月星，雲之上，多麼壯麗無垠。
反詰：深潛之魚，沉默何以閃躲？
──珊瑚是魚的城堡，吞吐，仰望人界。
盧梭名畫──深睡大漠深夜的：吉普賽人一隻獅子慢慢接近……呼吸等同的：憂杞。而終結是獅子吞食人，抑或是人歌吟予獅子聽？
大哉問……所以初啟文學的初萌……
●
接近天雲是何感覺？魚問鳥。
深潛入海，水說什麼？鳥問魚。
──自詡「萬物之靈」的人類，飛翔無能，深潛畏懼，只能行走陸地；造飛機，建潛艇……誇言：科技。一支手機比生命還要緊，什麼AI（人工智慧）？不日之年，會遇科技反撲，第三次世界大戰吧？AI會毀滅，人類。
鳥與魚的共識，相信不相信？可不可能？
●
射殺飛鳥
撈捕海魚
此乃人類無罪之定義
究竟是誰創世紀？
空白的黑洞
漫無邊際的宇宙
文學與哲理解析
初誕嬰兒哭泣
怎將為人的大不幸
鳥和魚最自由啊……
●
是夢是真？那人竟然寫詩，末代預言嗎？
飛鳥近海潮，探詢水中之魚，似，天問。
──那傢伙，前世是鳥，自比「夜梟」。
──夜不眠寫字之人，心是深潛如魚。
好吧，對話不免爭執……天雲睡了，海潮醒著，聽那擊岸的水聲，那人還在，寫字。揣臆鳥與魚的對話；事實是自我尋求心之純淨。
籠中之鳥，池裡之魚，恆是被人禁制的觀賞物……做為人的心靈自慰，自詡「萬物之靈」思考虛幻的塵世，悲歡離合，愛恨情仇……夢中剎時一悟──鳥和魚比人類單純的生命幸福。魚與鳥對話？亦是寫字人，夢中之夢。●
