【家庭plus．親子會客室】1千歐元 兩個故事

陰冷的11月，德國難得出現暖陽，一道陽光照進餐廳裡，我享受著和小兒丹尼的午餐約會。

用餐時，他侃侃而談，說起他的工作和近況。突然問我：「媽媽妳還記得力諾斯嗎？」

怎麼會忘記？他們從高中起就是哥倆好加死黨，那年兒子18歲一拿到駕照後，就借了我的車，兩個人偷偷開到超市停車場，兒子自告奮勇教力諾斯開車，結果從沒開過車的他一緊張就把加油踏板當剎車用，車頭狠狠地撞上樹幹。

在我還不知道真相之下，他們已經將車開去車廠估價，修車費剛好1000歐元。

回到家，兒子用十分誠懇的口氣告訴我事情經過：「媽媽，對不起我把車撞壞了，力諾斯願意全部承擔費用，可是他沒那麼多錢，而且也不全是他的錯，我也有責任，所以我決定去打工賺錢，來償還一半的修理費。」

我都沒有機會發表想法，他已經用他的計畫把我的嘴堵得死死的。

其實我想說：「你對朋友夠義氣，還有事發之後，想辦法解決問題的承擔和勇氣，真的難能可貴。這事對你倆都是一個寶貴的經驗，我沒什麼好指責的，況且解決方案你都擬定好了。」

看著他一邊吃他的壽司、一邊咯咯地笑，一定是想起當年教人開車的蠢事。「媽媽，我不是要告訴妳這個啦，妳記得力諾斯以前對學習不太有興趣嗎？」

「對啊，他不是去醫院做了看護的工作嗎？」「媽，我給妳講一個故事。好幾年前雅各和馬可（丹尼的兩個朋友）的爸爸打賭，1000歐元賭力諾斯會不會上大學，雅各的爸爸賭會，馬可的爸爸認為他不會。」

「結果呢？結果呢？」我追問著。丹尼喝了口茶說：「媽媽，他上了大學，而且現在在羅馬實習，等回德國之後還想繼續讀，雅各的爸爸把贏來的錢送給力諾斯，鼓勵他去讀博。」

我問：「力諾斯如何改變想法去上大學的？」力諾斯說醫院工作辛苦的經歷讓他更珍惜學習的機會，因為學習讓他看到人生有更多種選擇的機會，在他翻轉人生道路前，都不知道有人如此看好他。

我說：「雅各爸爸真的是個有智慧的長輩，他看到力諾斯聰明的資質，和一種不放棄的決心，那1000歐遠遠超過金錢本身的價值。那包含著鼓勵也是看重和肯定啊！」

送丹尼回他公寓的路上，天氣出奇的好，藍天白雲，陽光燦爛，我心中有股暖意，因為暖陽、更是因為力諾斯有溫度的故事。衷心祝福他。

