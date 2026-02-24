自由電子報
【家庭plus．生活停看聽】美麗 未必合適

2026/02/24 05:30

文／翁凱莉

美麗的事物，未必是最適合自己的選擇。

搬新家前，買了一批新家具，包含了沙發、茶几、餐桌椅、床舖等，其中我最喜歡的是一張岩板餐桌。這張我自己號稱「端莊優雅有氣質」的餐桌，它有著仿大理石紋路的晶亮桌面，原木色的4支實木桌腳，以一種特殊又優美的傾斜角度支撐著桌面，在燈光照耀之下，就像被餐椅包圍住的閃亮之星。

搬家就定位開始使用後，每每繞著餐桌擦拭時，都會被桌腳絆到，有時拿東西靠近餐桌，也會踢到桌腳，我不禁納悶為什麼舊餐桌沒這個問題，新餐桌卻老是讓我磕磕碰碰呢？

仔細回想了一下，原來舊餐桌的桌腳形式是僅有一支立柱，支撐在桌面正中央之下，並沒有4支腳斜在四方，所以多年來從沒這個踢到腳的困擾。

已經兩週了，我的腳指頭仍在持續受害中，還是不能習慣那4支桌腳的存在；每踢一次，我總想著：它很美麗但不實用，原來我最喜歡的優雅餐桌，卻是帶給我意外傷害的存在啊。

