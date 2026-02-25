【藝術文化】葉毓勻、葉曼玲「葉脈裡的光景」 演繹插畫藝術生命力

繪本作家葉曼玲擅長以細膩的「兒童視角」構築奇想篇章。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市政府文化局主辦的「葉脈裡的光景—葉曼玲．葉毓勻插畫雙個展」，匯聚繪本作家葉曼玲與創作者葉毓勻的作品，將靜態繪本故事延伸至動態的「紙芝居（連環圖畫劇）」說演，呈現視覺藝術與肢體展演的跨域對話，即日起至3月11日在新莊文化藝術中心登場。

繪本作家葉曼玲擅長以細膩的兒童視角構築奇想篇章，現場展出包含《誰要來喝下午茶？》與《小棉花》等原畫作，其新書《新來的小怪物》作品也於本次展覽首度亮相，為了讓故事從平面躍入現實，展場特別布置《有一個石頭不想睡》的戲偶與場景，透過空間陳設展現立體的童趣魅力。

新莊在地創作者葉毓勻則帶來「北新莊街巷印記」系列作品，透過筆觸記錄家鄉的故事。展覽現場亦展出6件「紙芝居」畫片，結合圖像與表演的藝術形式，透過表演者的抽換與講述，將插畫轉化為具備肢體律動與聲音表情的現場演繹，引導觀眾打開感官，感受作品躍動的生命力。

此外，看展民眾還可兌換展覽專屬插畫明信片，展覽期間也規畫豐富活動，包含3月1日的說故事活動及3月8日的紙偶DIY等，各限量20名，詳詢新莊文化藝術中心官網與臉書粉絲專頁。

