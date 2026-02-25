【自由副刊】張桓瑋／扮戲

圖◎太陽臉

◎張桓瑋 圖◎太陽臉

佛歌揉雜絲竹〈七字調〉，那年秋天，歌仔韻流淌在媽媽的葬禮。

僧人們正誦經，會場另一隅同步播放你母親演過的戲曲作品。從《連環計》的呂布到《董小宛》的順治君，忙著治喪瑣事的你，經過電視旁不免恍然凝神。身邊是媽媽的戲迷，「伊的戲真正好、尪仔頭（扮相）真媠，實在可惜……」一群歐巴桑看著螢幕上你的母親，邊拭去滿臉淚痕，笑文文露出迷妹神情，送長年追逐的偶像最後一程。

請繼續往下閱讀...

你想起自己小時候也是這麼張望戲台的。當學校同儕興奮地討論張惠妹最新專輯，你卻著迷二胡三弦鋪展〈都馬調〉，望著戲台又哭又笑。

假日你陪媽媽前往野台做大戲，扮仙謝神完畢，下午三點日戲開鑼，演的是歷史古冊，傳統歌仔點綴京劇西皮流水，《九曲橋》、《孫臏下山》、《三請樊梨花》突顯演員唱念功底；夜戲七點揭幕，堪比老三台熱播八點檔，劍光俠影迷幻流離，演員身著和服展開武士刀血戰，《黑寡婦》、《水萍怪影》、《關東大俠》等奇情黑撇仔，二胡混搭薩克斯風與爵士鼓，殺戮中道具血水四濺（文武場樂師還得身著雨衣），那是不同時代留給這塊土地的生猛戲味。

母親白天是九曲橋畔護主的太監陳琳，晚上則唱起日本演歌、黑巾披風一甩，遂成讓觀眾眼冒愛心的浪人劍客。

你總是準時落座戲台下的紅色塑膠椅，管理座位的阿姨前來收費，一張椅子二十塊錢，你大言不慚地說，我是台上小生的兒子耶。沒想到阿姨是媽媽鐵粉，驚喜之下不但分文未取，還轉身拿出養樂多和一包孔雀餅乾請你。現在想想彷彿仗著媽媽聲勢吃香喝辣，那時孩子氣的你驕傲至極，散戲後跟媽媽炫耀，反被狠狠訓斥一頓。

依稀記得《孟麗君》在中山堂公演那天，媽媽發高燒，你先陪她到醫院吊完點滴隨即奔赴劇場，孱弱的母親上台成了飄撇元成宗，出台一雙電眼勾魂攝魄，觀眾為之傾倒，接著倜儻小生唱起都馬，調戲喬裝男子的孟麗君：「君臣行往水池邊，鴛鴦水鴨結相隨，鴛鴦水鴨做遊戲，我招酈卿咱來學伊。」

元成宗順手一牽，台上君臣雙扇與水袖舞出一方天地，都馬接續七字白，殼仔弦音韻纏綿；兩人遊遍上林苑，化名酈明堂的孟麗君，面對多情皇帝殷切試探，只能婉轉推辭，最終不勝酒力、醉倒於天香館。這場是著名的「孟麗君脫靴」，繡花小鞋乍現，舞台上媽媽眼波迷情流轉，元成宗揭露了孟麗君的女兒身。

「繡花弓鞋無三寸，穿鞋的人更溫存。」戲曲模糊了性別尺規，身分與情感翻轉既曖昧又魔幻。把玩著三寸金蓮，那是屬於媽媽的高光時刻，皇帝小生一下台被戲迷們簇擁圍繞，寒暄中招呼這個卻得惦記那個，婆婆媽媽吃醋角力，也考驗舞台明星的社交手腕。

沒人知道，風流帝王眾星拱月，回到家卻成了落難的苦旦。

只是媽媽並非正宮王寶釧，而是小三代戰公主。

你曾聽中年父親在觥籌間誇耀著他如何讓兩個家庭和睦共處，實際卻為你母親捅出一大筆債務；你也曾聽母親深夜打了無數通電話籌錢，又或和你叫喚的「阿母」──你父親的元配妻夜話取暖，兩人埋怨著彼此共享的薛平貴。青春期的你對父親記恨，一向厭惡「平貴戲妻」橋段，於是徘徊戲曲通往現實的廊道，你不禁疑惑，為什麼這些女人總無法脫身？

歌仔戲界早年流傳不變定律：「三腳生勝過一個頭手旦。」意指小旦苦心鑽研蘭指蓮步，淬煉細膩身段，哭功唱功再好，依舊不敵小生一個俊俏的亮相。父權烏雲籠罩戲台之上，那些忠孝節義皆為男人做嫁，即便上演大女主情節，演的仍是守貞教子的三娘和雪梅；而唐寅縱在桃花塢藏有八位嬌妻，仍可貪戀燦笑的秋香。

某些天王小生也曾在現實中坐囚。尤其老一輩戲曲演員多半油麻菜籽命，映射出情感與生活的崎嶇。她們總把「相欠債」掛嘴邊，笑說認命認命，有的屈做細姨，有的放棄學業一肩扛負家計重擔，除了相夫教子還得養育自家兄弟。她們多半為男人的傳統仕途鋪路，最後跌下階級魔山，某位歌仔女伶落了個不識字的新聞笑柄，你也為此不平。

忘了從何時開始，媽媽不再讓你去戲班了。

可能怕你複製底層宿命，也可能驚懼你望向舞台熾烈的眼神。你得好好讀書，像父親另個家庭的兄姊一樣。

她不知你早已熟記歌仔曲牌，除了七字都馬，尤愛前路茫茫霜雪調，以及小生小旦分離，必唱脫胎於黃梅戲曲的樓台會。句末拔尖高音你苦練許久，在還未變聲的童騃時光，尚能輕鬆到位；來到聲線轉換尷尬期，青春黑洞將你吞沒，每唱一回彷彿十八相送，你只能一次又一次送別逝去的自己。

沒人知道，你有多渴望成為祝英台。

《山伯英台》許多經典橋段你已爛熟於腦海，對比尾聲英台隨君入墳的悲涼，你更愛「遊西湖」的她，聰慧化被動為主動，對呆頭鵝山伯多方暗示。「英台若是女嬌娘，梁兄可願配鴛鴦？」彼時你正經歷一段錯戀，不經意繼承了母親的奉獻精神，最終換來男孩一句：你要是女生就好了，真可惜。

現實讓你啞然，於是逃往歌仔韻織綴的幻夢。你趁著媽媽不在家，憑印象巧扮英台，想像自己束髮玉面書生樣，卻藏不住顧盼間媚態輾轉。家中客廳燈光昏黃，你將餐桌旁的一小塊空地充做舞台，比畫著身段繞圓場，潤喉清嗓後你記得每一段唱詞，彷彿入了英台的魂，在西湖間與山伯同行，看似兄弟遊賞風光，有意無意洩露婀娜嬌態，劍指化做蘭，山伯始終不察，你跺腳暗自氣惱。

類似情節你最愛尾聲的改裝橋段。孟麗君恢復女兒身步上金階請罪，太后解圍收做義女，許配皇甫少華為妻；祝英台高樓再會梁兄，雲鬢留香、唇點胭脂紅，金釵玉鈿八寶繡羅裙，卸去男裝，山伯怦然傾心。

你總幻想著自己也能走過這段，裊裊婷婷舞動袖帕，一個碎步旋身、定格，「梁兄，你可認得我？」

你以為那是真實的你，殊不知僅是扮戲。

媽媽最後一次扮演梁山伯，正受肺腺癌所苦，唱曲氣力不足，尾韻不若往常醇厚，一把游絲終將潰散。演至山伯病重討藥一折，卻極具渲染力。「欲討半天鴟鴞（老鷹）屁，欲討尼姑生囝衣，欲討石獅腹內血，望妹替我來解圍，來解圍……」淚水暈開喉音微顫的聲腔，一曲留書調將世間不可得的藥材幽然請託，英台小妹毋通推，山伯回天乏術了，這藥帖是他最後的情書。

媽媽在半年後進入安寧病房，你當時高二，父親也在同年罹癌，兩人隔年先後離世。

大學期間你試圖效仿英台改裝，蓄長了髮，穿起薄紗內搭小可愛，定期修整眉眼間蕪雜細毛，你開始在意膚質、鑽探保養，透過粉底液霧化毛孔，不忘刷蜜粉定妝，出門前整順衣裙、抹上水亮唇蜜。一次你聽親戚在背後耳語，厝內無大人，現在就變這款了。並非關心口吻，十足酸氣漫漶；你裝做沒聽見，笑笑地懶得抗辯。

媽媽知道你本質上是「這款」嗎？幾番回溯，你想尋找一些蛛絲馬跡。

你自記憶中探尋，那些獨角戲是否有露餡的時候。你曾著迷歌仔女帝許秀年飾演的林黛玉，多次趁家中無人，模仿她在大雪紛飛裡唱著葬花吟。你既害怕又希望被拆穿，暗中期待忘我瞬間，母親幽微的鑰匙聲轉動家門，進屋，撞見你扮戲。

歌仔韻迴盪在你們之間，你讓媽媽藉由唱腔身段，發現你是這款模樣。以一種被動的方式。

事實上你最終怯場，只為表面平靜無波。

這些年新編戲曲告別傳統窠臼，許多饒富當代思辨的劇本應運而生，歌仔戲復燃，在現代劇場及各種文化祭培養一群新觀眾。有的劇團觸碰生死長照議題，有的在性平上多所琢磨；於是王寶釧回頭機智戲耍薛平貴，漢哀帝與董賢的斷袖之情浮上舞台。二十出頭的戲曲小天王則在社群公開女女放閃，同業與粉絲獻上祝福，其中包括她的母親。

你其實是羨慕的。距離你母親過世十多年後，2020同婚通過，2024妮妃雅拿下變裝皇后冠軍，進入總統府表演。傳統價值鬆動、社會風氣轉向，你身邊有些朋友紛紛告別自己穿不下的角色，向家中出了櫃，蓮花化身重新轉世為人；終於不用再演了，他們鬆了口氣。

而某部分的你仍鎖在櫃子裡，不斷反芻扮戲的記憶。即便無父無母早活成喜歡的樣子，還是轉身回望安寧病房內，母親面前語塞的自己。

「戲台頂的鑼鼓聲若響起，阮就會想起青春少年時。」前幾年媽媽待過的老劇團舉辦成團五十年公演，陳三五娘與山伯英台在戲中現代劇作家的夢寐裡相遇。尾聲所有演員停格，微光傾瀉，老團長自冉冉輕煙中走出。戲曲這碗老爺飯養活了多少家庭？彼端布幕投影出歷代團員，你為身旁的伴侶指認：那是我媽媽的照片。

後悔嗎。選擇扮演好另一齣戲，什麼都沒洩露；最後只告訴她，免操煩，安心仔行，我會照顧好家己。

你持續抓緊這條歌仔臍帶，即便媽媽不識祝英台。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法