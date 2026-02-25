自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】陳繁齊／自己關上

2026/02/25 05:30

◎陳繁齊

◎陳繁齊

回顧起遙遠的小學記憶，好像班上總是有這麼一個同學：將鑰匙或大樓識別證戴在脖子上或是掛在腰間，走路時總是會發出哐啷哐啷的聲響。在還未接觸「雙薪家庭」或是「鑰匙兒童」那些詞彙的年紀，只覺得那同學真是自由，放學時他能夠毫無顧慮地買下一份又一份的垃圾食物，他甚至會走進某一間麵店，像大人一樣決定自己今天要吃什麼。那樣的一個同學，曾若無其事地和我說，他每天會看完一路連播的卡通，才開始寫作業，寫完作業大概就打開電腦，玩網路遊戲一直到睏意來臨。

有一次他邀請我放學去他家做功課，反正他爸媽十點以後才會回家。我非常興奮地答應了。如願地先到超商帶了洋芋片與汽水，擅自在他家沙發上開了一場小小的同樂會，一直到卡通頻道開始播起新聞才甘願寫作業。我得回家吃晚餐，我跟他說。臨走前借了洗手間，他只是指了走廊深處說，走到底右轉，左手邊第一間就是了，門是關著的，要自己打開。

那時是冬天。我摸黑穿過走廊，隱隱看見幾間敞開的：書房、臥室、堆滿雜物的儲藏室……走廊盡頭掛著一張小小的靜物畫。我聽見腳下襪子和磁磚摩擦的聲音，轉過彎，讓喇叭鎖扭轉我的手腕，再像是一顆彈珠掉在地板上那樣按開廁所的電燈。再回到客廳，他已經在玄關等我，說要一起下樓買晚餐。我站在樓梯間看他鎖門，三圈清脆的喀響，再看他把鑰匙放進口袋裡。他說走吧，就小跳步地下樓梯了，跟在他的後頭，突然在意起我剛剛離開時，究竟有沒有把廁所的門重新關上。●

