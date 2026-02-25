【家庭plus．生活停看聽】詐騙經驗分享 麥擱騙

圖／達志影像

文／水清

截至目前為止，共遇過3次詐騙。

第一次是好多年以前，上網買東西，接到陌生電話說我不小心按到要付12期貨款，雖然現今看來是一種老手法了，但是那時網購才剛興起。對方告知就近找一個提款機，並告訴我怎麼做。我當時正好在金融機構服務，聽到「提款機」，相當敏感，我說我懶得出去（這個懶倒是救了我），就把電話掛了。後來我打銀行的客服，才知是詐騙。

第二次的詐騙，那時我剛退休不久，接到一位聲音非常像我老同事的電話，我在沒有絲毫防備之下，就先叫出她的名字，還驚喜她怎麼會打電話來，和她聊到我們以前共事的點點滴滴……過了兩天，她又打電話來說她是某某某（對方已經從我口裡得知她「應該」是誰了），因為我已經認定是這位同事，自然和她又聊開了。她說現在手上有兩張支票要週一才能兌現（當天是週五），但現在就要付錢給人家，有點周轉不過來，想跟我調現金，我心想：她也在金融機構服務，怎麼會沒錢呢？但是我轉念一想，或許她有難言之隱吧！因為錢數也不是太多，我就答應下來，馬上把錢匯過去，此時我疏忽查證這兩個帳號根本不是她的，但急於幫她解決難題，也就沒有多想。

過了幾天，我想應該要還錢了，打電話給舊同事，她說她沒跟我借錢啊，我應該是被騙了，趕快去報警。後來收到法院來函，跑了兩趟台中和多次的台北地院，雖然沒完全取回，但已是不幸中的大幸。要特別說明的就是，歹徒應該是利用剛退休的人，手裡有錢的時機，在此也請剛退休的人士要特別小心。

第三次是某一天接到南部的戶政電話，說有人拿我的身分證來辦印鑑證明，問我的身分證有遺失過嗎？我說有，但是已經辦好了，他跟我核對資料都正確，他說那我就幫她辦囉！此時我補問了一句關鍵詞：「請問身分證領、補、換的日期？」因工作需要，知道這三種日期很重要，對方馬上把話題岔開，說要代辦的人跑了，不過有監視器可以幫忙追到，現在幫我聯絡派出所。

一會派出所電話來了，言明他是員警，然後叫我立刻到當地的派出所做筆錄，我說我在北你在南，要我現在去？他說對啊，現在趕快來，我說不用了，隨便吧！他也無可奈何就掛斷了。之後陸續都接到這類說被冒用身分證去辦事的電話，我一概說就讓他辦吧。

其實詐騙的型態，林林總總非常多，不會因為你的學歷、性別、年齡、知識程度高低而有所差別，且會在不知不覺中落入他們說話的陷阱。希望每個人在接聽陌生電話時，立刻心生警覺，即便是誤會了，再說明不遲。或許現在的詐騙刑期不長、罰則也不重，他們才會這麼囂張，既然如此只有靠我們自己隨時警覺，才能免於損失。

