自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】詐騙經驗分享 麥擱騙

2026/02/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／水清

截至目前為止，共遇過3次詐騙。

第一次是好多年以前，上網買東西，接到陌生電話說我不小心按到要付12期貨款，雖然現今看來是一種老手法了，但是那時網購才剛興起。對方告知就近找一個提款機，並告訴我怎麼做。我當時正好在金融機構服務，聽到「提款機」，相當敏感，我說我懶得出去（這個懶倒是救了我），就把電話掛了。後來我打銀行的客服，才知是詐騙。

第二次的詐騙，那時我剛退休不久，接到一位聲音非常像我老同事的電話，我在沒有絲毫防備之下，就先叫出她的名字，還驚喜她怎麼會打電話來，和她聊到我們以前共事的點點滴滴……過了兩天，她又打電話來說她是某某某（對方已經從我口裡得知她「應該」是誰了），因為我已經認定是這位同事，自然和她又聊開了。她說現在手上有兩張支票要週一才能兌現（當天是週五），但現在就要付錢給人家，有點周轉不過來，想跟我調現金，我心想：她也在金融機構服務，怎麼會沒錢呢？但是我轉念一想，或許她有難言之隱吧！因為錢數也不是太多，我就答應下來，馬上把錢匯過去，此時我疏忽查證這兩個帳號根本不是她的，但急於幫她解決難題，也就沒有多想。

過了幾天，我想應該要還錢了，打電話給舊同事，她說她沒跟我借錢啊，我應該是被騙了，趕快去報警。後來收到法院來函，跑了兩趟台中和多次的台北地院，雖然沒完全取回，但已是不幸中的大幸。要特別說明的就是，歹徒應該是利用剛退休的人，手裡有錢的時機，在此也請剛退休的人士要特別小心。

第三次是某一天接到南部的戶政電話，說有人拿我的身分證來辦印鑑證明，問我的身分證有遺失過嗎？我說有，但是已經辦好了，他跟我核對資料都正確，他說那我就幫她辦囉！此時我補問了一句關鍵詞：「請問身分證領、補、換的日期？」因工作需要，知道這三種日期很重要，對方馬上把話題岔開，說要代辦的人跑了，不過有監視器可以幫忙追到，現在幫我聯絡派出所。

一會派出所電話來了，言明他是員警，然後叫我立刻到當地的派出所做筆錄，我說我在北你在南，要我現在去？他說對啊，現在趕快來，我說不用了，隨便吧！他也無可奈何就掛斷了。之後陸續都接到這類說被冒用身分證去辦事的電話，我一概說就讓他辦吧。

其實詐騙的型態，林林總總非常多，不會因為你的學歷、性別、年齡、知識程度高低而有所差別，且會在不知不覺中落入他們說話的陷阱。希望每個人在接聽陌生電話時，立刻心生警覺，即便是誤會了，再說明不遲。或許現在的詐騙刑期不長、罰則也不重，他們才會這麼囂張，既然如此只有靠我們自己隨時警覺，才能免於損失。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章