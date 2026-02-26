【藝術文化】聯邦藝術中心正式揭幕 首展「藝之初章」匯聚36位本土畫家作品

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕聯邦美術獎自1998年創立以來，秉持支持台灣本土藝術創作者的初心，歷經28年的穩定發展，如今正式邁入實體展覽與推廣的新階段，由聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動的「聯邦藝術中心」，於昨（25）日舉行開幕儀式。開幕現場貴賓雲集，包括聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、藝術家許坤成，以及多位聯邦美術獎歷屆首獎得主，共同見證這座藝術中心的誕生。

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯（左）與許坤成教授共同開幕剪綵。

（記者潘少棠攝）

聯邦藝術中心座落於台北市大安區忠孝東路四段219號的精華地段，占地兩層樓空間，地理位置極佳。聯邦文教基金會董事長林鴻聯在致詞時提到，成立藝術中心的構思已在心中醞釀多年，雖然場域建設仍有持續精進的空間，但重要的是「終於有了開始」。他感性表示，過去常將中心視為一個平台，但為了更具象地定義，他與太太共同總結出，聯邦藝術中心的設立就是「為了藝術，也為了藝術家」。林鴻聯強調，藝術中心不應該只是交易場所，而是理想的延續，旨在讓每位藝術創作者都有展現天分的舞台，並廣納各界意見，共同照顧台灣藝術家的創作環境。

聯邦美術獎歷屆首獎得主齊聚聯邦藝術中心開幕典禮。

（記者潘少棠攝）

本次開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為主題，象徵本土藝術從啟蒙、深耕到連結美好的未來願景。展覽內容極為豐富，共計展出74件作品，分別出自36位優秀的台灣藝術家之手，包括許坤成、古東玄、翁明哲、王宏印、張綺芸、吳宗柏、祁連、何冠東、王智斌、雷琴、黃蕙儀、林朝尉、曾己議等，整體畫作風格完整呈現了台灣寫實與印象派風格的精髓，讓觀眾能近距離感受藝術家在畫布上轉化的生命經驗，以及藝術作品的深度與溫度。

聯邦美術獎歷屆首獎得主齊聚聯邦藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）

聯邦文教基金會表示，聯邦藝術中心未來將進一步規畫常態性展覽、講座及教育推廣活動，扮演連結藝術家、收藏家與大眾的橋梁，期盼透過文化交流與產業連結，創造藝術生態的正向循環。

