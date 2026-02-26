自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】聯邦藝術中心正式揭幕 首展「藝之初章」匯聚36位本土畫家作品

2026/02/26 05:30

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞。（記者潘少棠攝）聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕聯邦美術獎自1998年創立以來，秉持支持台灣本土藝術創作者的初心，歷經28年的穩定發展，如今正式邁入實體展覽與推廣的新階段，由聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動的「聯邦藝術中心」，於昨（25）日舉行開幕儀式。開幕現場貴賓雲集，包括聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、藝術家許坤成，以及多位聯邦美術獎歷屆首獎得主，共同見證這座藝術中心的誕生。

【藝術文化】聯邦藝術中心正式揭幕 首展「藝之初章」匯聚36位本土畫家作品聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯（左）與許坤成教授共同開幕剪綵。
（記者潘少棠攝）

聯邦藝術中心座落於台北市大安區忠孝東路四段219號的精華地段，占地兩層樓空間，地理位置極佳。聯邦文教基金會董事長林鴻聯在致詞時提到，成立藝術中心的構思已在心中醞釀多年，雖然場域建設仍有持續精進的空間，但重要的是「終於有了開始」。他感性表示，過去常將中心視為一個平台，但為了更具象地定義，他與太太共同總結出，聯邦藝術中心的設立就是「為了藝術，也為了藝術家」。林鴻聯強調，藝術中心不應該只是交易場所，而是理想的延續，旨在讓每位藝術創作者都有展現天分的舞台，並廣納各界意見，共同照顧台灣藝術家的創作環境。

【藝術文化】聯邦藝術中心正式揭幕 首展「藝之初章」匯聚36位本土畫家作品聯邦美術獎歷屆首獎得主齊聚聯邦藝術中心開幕典禮。
（記者潘少棠攝）

本次開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為主題，象徵本土藝術從啟蒙、深耕到連結美好的未來願景。展覽內容極為豐富，共計展出74件作品，分別出自36位優秀的台灣藝術家之手，包括許坤成、古東玄、翁明哲、王宏印、張綺芸、吳宗柏、祁連、何冠東、王智斌、雷琴、黃蕙儀、林朝尉、曾己議等，整體畫作風格完整呈現了台灣寫實與印象派風格的精髓，讓觀眾能近距離感受藝術家在畫布上轉化的生命經驗，以及藝術作品的深度與溫度。

聯邦美術獎歷屆首獎得主齊聚聯邦藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）聯邦美術獎歷屆首獎得主齊聚聯邦藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）

聯邦文教基金會表示，聯邦藝術中心未來將進一步規畫常態性展覽、講座及教育推廣活動，扮演連結藝術家、收藏家與大眾的橋梁，期盼透過文化交流與產業連結，創造藝術生態的正向循環。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章