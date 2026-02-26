自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】德國管風琴泰斗盧德格爾．盧曼訪台 攜手台灣音樂家北高屏巡演

2026/02/26 05:30

【藝術文化】德國管風琴泰斗盧德格爾．盧曼訪台 攜手台灣音樂家北高屏巡演「Concertato—雙鍵盤與弦樂的對話」巡演，集結眾多國內音樂菁英，左起蘇億容、歐之瑀、蘇顯達、盧曼、許舒堯、唐鶯綺、林曔瀚。
（陳郭淑真發展音樂教育紀念基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為德國管風琴泰斗的盧德格爾．盧曼（Ludger Lohmann）第3度訪台，將於今（26）日晚間首先呈獻一場獨奏會，以6首奏鳴曲，為台灣聽眾述說橫跨西歐管風琴音樂400年的歷史；隨後便攜手多位台灣音樂家於北、高、屏巡演。昨日抵台記者會上，盧曼表示，與台灣音樂家們第一次排練，就能感受到「彼此之間非常和諧」。策畫此次音樂會的許舒堯則說，「每首曲目都有讓老師們發揮的特色，令人非常期待。」

【藝術文化】德國管風琴泰斗盧德格爾．盧曼訪台 攜手台灣音樂家北高屏巡演盧德格爾．盧曼此次訪台將於北、高、屏巡演。
（陳郭淑真發展音樂教育紀念基金會提供）

將於28日展開的巡演「Concertato—雙鍵盤與弦樂的對話」，除了盧曼之外，合作的台灣音樂家卡司也很可觀，大鍵盤獨奏由策畫人大鍵琴家許舒堯擔任，弦樂五重奏由國內知名小提琴家蘇顯達領軍，與小提琴家歐之瑀、中提琴家林曔瀚、大提琴家唐鶯綺及低音大提琴家蘇億容共同演出。

許舒堯說明，自16世紀至17、18世紀，管風琴與大鍵琴是歐洲最重要的鍵盤樂器，因此，此次音樂會精選安東尼奧．韋瓦第、約翰．弗里德里希．法許，以及巴赫父子（約翰．塞巴斯蒂安．巴赫與卡爾．菲利普．艾曼紐．巴赫）的經典作品，將雙鍵盤的性能發揮到極致。觀眾不僅能聆聽協奏曲的華麗篇章，更能深入理解兩種古老鍵盤樂器的歷史淵源、構造特點與演奏技巧，全面剖析巴赫鍵盤音樂的風格特徵、創作背景與藝術價值

蘇顯達說，由於這個特別的演出組合必須在擁有管風琴的場館呈現，因此安排在擁有管風琴的台北國家音樂廳（2/28）、高雄衛武營音樂廳（3/5）及屏東（3/6）巡演，讓北部與南部樂迷皆能共享盛宴，期盼帶給觀眾驚喜與難忘的回憶。音樂會詳詢台灣兒童管風琴教育推廣協會官網（https://www.orgelkidstaiwan.org/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章