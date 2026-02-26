【藝術文化】德國管風琴泰斗盧德格爾．盧曼訪台 攜手台灣音樂家北高屏巡演

「Concertato—雙鍵盤與弦樂的對話」巡演，集結眾多國內音樂菁英，左起蘇億容、歐之瑀、蘇顯達、盧曼、許舒堯、唐鶯綺、林曔瀚。

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為德國管風琴泰斗的盧德格爾．盧曼（Ludger Lohmann）第3度訪台，將於今（26）日晚間首先呈獻一場獨奏會，以6首奏鳴曲，為台灣聽眾述說橫跨西歐管風琴音樂400年的歷史；隨後便攜手多位台灣音樂家於北、高、屏巡演。昨日抵台記者會上，盧曼表示，與台灣音樂家們第一次排練，就能感受到「彼此之間非常和諧」。策畫此次音樂會的許舒堯則說，「每首曲目都有讓老師們發揮的特色，令人非常期待。」

盧德格爾．盧曼此次訪台將於北、高、屏巡演。

將於28日展開的巡演「Concertato—雙鍵盤與弦樂的對話」，除了盧曼之外，合作的台灣音樂家卡司也很可觀，大鍵盤獨奏由策畫人大鍵琴家許舒堯擔任，弦樂五重奏由國內知名小提琴家蘇顯達領軍，與小提琴家歐之瑀、中提琴家林曔瀚、大提琴家唐鶯綺及低音大提琴家蘇億容共同演出。

許舒堯說明，自16世紀至17、18世紀，管風琴與大鍵琴是歐洲最重要的鍵盤樂器，因此，此次音樂會精選安東尼奧．韋瓦第、約翰．弗里德里希．法許，以及巴赫父子（約翰．塞巴斯蒂安．巴赫與卡爾．菲利普．艾曼紐．巴赫）的經典作品，將雙鍵盤的性能發揮到極致。觀眾不僅能聆聽協奏曲的華麗篇章，更能深入理解兩種古老鍵盤樂器的歷史淵源、構造特點與演奏技巧，全面剖析巴赫鍵盤音樂的風格特徵、創作背景與藝術價值

蘇顯達說，由於這個特別的演出組合必須在擁有管風琴的場館呈現，因此安排在擁有管風琴的台北國家音樂廳（2/28）、高雄衛武營音樂廳（3/5）及屏東（3/6）巡演，讓北部與南部樂迷皆能共享盛宴，期盼帶給觀眾驚喜與難忘的回憶。音樂會詳詢台灣兒童管風琴教育推廣協會官網（https://www.orgelkidstaiwan.org/）。

