【藝術文化】河床《之間》北美首演回響熱烈 210場門票完售

〔記者董柏廷／台北報導〕河床劇團沉浸式作品《之間》（Blur）在文化部支持下，首登北美舞台，即日起至3月29日，於加拿大蒙特婁知名新媒體藝術中心PHI Centre演出，首演後迅速引發熱烈回響，帶動210場次票券銷售一空，展現台灣科技藝術的強大魅力。

文化部表示，近年積極協助潛力團隊布局北美市場，今年1月河床劇團《之間》入選國際表演藝術協會（ISPA）年會「新作提案」單元（Pitch New Works），由文化部駐紐約台北文化中心支持河床劇團導演郭文泰赴紐約向全球數百位策展人提案，建立深厚國際人脈，不僅獲業界高度關注，更為此次北美首演奠定口碑基礎。

《之間》由河床劇團與加拿大PHI工作室（PHI Studio）、希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）歷時3年共製，融合VR、AI、4D動態擷取與觸覺回饋等科技，結合演員現場互動，引導觀眾穿梭複製羊桃莉與復活長毛象等虛實情境，探討記憶與科技倫理，打造兼具感官衝擊與哲理深度的全新劇場形態。

駐紐約台北文化中心表示，《之間》於蒙特婁成功展演，是台灣表藝國際共製與數位創新的重要里程碑，未來將持續協助團隊拓展巡演機會，推動台灣優質沉浸式作品走向國際。

