藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 海盜先生／煙火

2026/02/26 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎海盜先生 圖◎徐至宏

公園的草叢像不認帳的抽屜。我把手伸進去，摸出一根又一根還帶著體溫的尾端，濾嘴發潮，黏，邊緣有乾掉的鹹味，是別人的嘴唇退潮後留下的鹽。左手掌攤著這些短短的「尾」，右手去找一個快沒油的打火機。在一小塊草叢的泥土裡，它像一隻被埋住的小動物，透明殼子裡只剩下一條瘦影。

我把滾輪刮乾淨，試了幾下。打火機油將盡的顫焰，火焰縮成針尖，點著也像沒點著，只勉強足夠把濾嘴前端燒成一個小寫逗點。我把那火逗點對準濾嘴外的焦黃，輕咬，吸。第一口進來的是鹹，像把誰的話又舔了一遍。嗆了一次，短短地咳。這身體本來不抽菸，菸暫時把它領養走了。第二口開始順，尼古丁像搬家工沿氣管往裡抬，把一點點暫住的溫暖停在肺尖。

我只是像小心放屁那樣吐煙。

白的霧在面前慢慢散去，像把某一段記憶吹薄，薄到可以透光。城市的天空一樣灰，像被泡棉包著的光。太陽被攔在背後，仍舊從縫縫裡漏出來，讓我勉強看得見自己。醋酸味不在鼻腔，在記憶，像誰剛把相紙從我胸腔裡提起。像蠶進食一樣，沿著葉脈一口一口，我把別人的時間啃成自己的既視感。

我曾經在哪裡聽過。

我曾經在哪裡看過。

我曾經在哪裡聞過。

我曾經在哪裡說過。

我曾經在哪裡經歷過。

無謂。

第二根逗點燃起來，我把煙吐得更慢，更捨不得。塑膠味在尾段抬頭，像生日蛋糕上那稀薄的蠟，甜在空氣裡，苦在嘴。生日的時候，大人叫我們把蠟燭吹熄，說願望會在夢裡慢慢長大。我現在反過來，把別人的尾端一根一根點亮，當成只給自己看的煙火。沒有蛋糕，只有草屑和泥土。沒有大家一起唱歌，只有我把逗點們排成一串，照亮一段失效的句子。

亮不亮沒差，只要勉強看得見就好。

我坐回長凳。右手掌空著，像等誰來。等不到，就繼續點第三根。火焰顫著，像夜行的慢巴士，司機把油門踩在最省的地方，把我緩慢地運到另一個不需要我的地方。濾嘴燒到指腹，我把它在水泥邊上一擰，逗點熄滅，灰掉回地面。旁邊有一個被丟在草影裡的奶粉罐，空空的，我把它撿來當菸灰缸，彌補誰的鈣和誰的尼古丁在同一個容器相遇，想想就好笑。補給是補給，剩下的是剩下。世界分得比我們還清楚。

我起身，走向便利商店的方向又折回來。沒錢，也不熟。人走過，鞋底把石子踩出一段很輕的合奏，樹葉彼此摩擦，像隔壁房間空轉的電扇。小動物們無害地看我。我的心情像一張沒有紙的畫，畫筆在手，卻沒有任何地方可以塗。

於是我把畫筆縮回嘴裡，把逗點們一個一個點在肺裡，再吐出來。每一次吸入和吐出，身體都像在暗房裡走流程。顯影，停影，定影，沖洗。顯影有一種金屬退後的甜，停影的酸在鼻子的後方繞一圈，定影像海波把影子摁住，會多留一陣子，可是留不了太久。沖洗時清水把多出來的東西沖走。對象換成自己，照片被擠到一邊。每一口菸都是一次自我顯影的實驗，誰的臉都可能短暫浮出，再被我親手沖淡。紅色安全燈不在，只剩光線時而濃一點時而淡一點，像被誰握住又放開，只剩濃淡，沒有安全。

我以前以為，把身體藏起來就算退場。後來懂了，退場只是回到藥水裡，讓光慢慢退下去。我只是先被水蓋過。

晚上了。我沒有做什麼，把自己調到省電就算交代過去。樓下傳上來幾個聲音，門開一下，塑膠袋摩擦一下，有人說話的尾巴。這些聲音不一定是這棟的，可能是路上的，沿著牆往上爬。我歎一口氣，把自己從待機叫回來。

我本來想去合作社坐一下，腦子裡已經看見自己在挑東西了，走到樓梯口，念頭自己散掉。我也說不出為什麼。像有些人明明不需要按摩，還是會在腦子裡安排一個「去按一下」，最後只剩一聲歎氣，當做通行證。

那我改成去「假裝洗澡」。抓兩件衣服，走到最裡面的衛浴。沒有聽到水聲，應該沒人。這裡沒有隔間，馬桶跟蓮蓬頭在同一個空間。要是有人洗到一半想上廁所，大概就各做各的，看地上，不要對眼，像穿著雨衣遇到雨，不用多說什麼。

我先把衣服塞在馬桶蓋上，再夾一條浴巾墊著，勉強固定。打開水，水是冷的，我本來就知道，還是讓它沖一下身體，意思一下。有人腳步從外面走過，我就多沖兩秒，等他走遠，就把蓮蓬頭斜放回去，水先讓它流。我沒有用肥皂，只是做出一個像在洗澡的樣子。身體有點冷，我關水，隨便擦乾，把縐掉的衣服穿回去。就算完全沒做這些，大概也不會有人問我今天有沒有洗澡，不過我還是把流程走完，好像這樣比較能待在這裡。

回房間，關門，背靠一下門板。自己的呼吸被放大，像麥克風不小心轉太大。我再歎一口氣，閉眼想休息一下，黑裡卻一直在晃，一堆細小的亮點在動，像舊電視的雪花。我乾脆睜著眼，坐在床邊，讓自己更省電。本來以為會慢慢穩下來，結果像被一隻看不到的手換到另一個位置。

下一次我睜開眼，人在另一個房間。很乾淨，也很陌生。拼板天花，冷氣口對著一張方桌。旁邊有一台舊隨身聽，耳機線攤在枕頭旁。我看著自己的腳尖露在被子外。剛開始我只能動耳朵和視線，音樂先醒過來，把空氣按住。我想抬起手，看一下掌心，做不到。只能看著腳尖，等身體慢慢把權限還回來。

過了一陣子，我能動了。掀被，起身，去上廁所，洗手，回來，躺回去，把耳機戴上。冷氣還是那樣吹，分不出季節。

然後就一直重複。天亮，掀被，起身，上廁所，洗手，回來，戴耳機。沒有晚上，只有「醒著」和「躺回去」兩種。沒有日期，只有次數。房間把我擺回同一個位置，只剩身體的順序。每一次我都想加一個動作，起身時多看窗一下，洗手時找鏡子，但這裡，我不確定有沒有。想多做什麼都會卡住，像轉盤被貼上膠帶，只能停在同一格。

就只是這幾個動作來回，一直背到口腔麻掉。背久了，哪個先哪個後，身體自己知道。

背到某個點，我才發現，這整套在我體內開了一間暗房，每一輪只是讓影子浮出一點，再按回去。不能太多，也不能太少。

我沒有計時器，但分得出快跟慢。太快，心會硬，太慢，灰會浮回來。剛好的時候，胸口會鬆一下，像有人把我從水裡托一下。這樣就夠了。

不知道過了多久。某一次睜眼，我回到不到兩坪的房間。第一個進來的是自己的呼吸，確定我在這裡。剛才那一段大概沒有被留下，我只記得我忘記了。

我坐在床邊，想起公園那些被點過的小逗點。要是有人問，它們拼成哪一句，我說不出來。很多時候我們活在一句話的中間，句尾不會輪到我們。我只想留下可以指認的一點痕跡，很小，像針扎過去那麼細，就夠了。

外頭有幾個很輕的聲響，有人翻身，抽屜滑一下，手機在枕頭底下震一下。它們一層一層疊起來，像一首只用生活做的曲子。我聽著，讓剛才那一堆動作慢慢變淡。

有人走過，腳步像用橡皮擦抹地。我知道，等一下會有人來。

那一天，外頭開始忙碌起來的時候，我走出去。到處都是聲音，安全帽殼碰上鐵，紙張快速翻動，筆劃過表面發出的乾脆。幾部大機具架起來，作業臂抬高，像把一個字的筆畫放到半空，要落下之前，空氣都緊了一下。我站在人群不想看，也不會注意到的地方。

有人說話，內容不是重點，只記得聲音的氣壓。

把菸屁股抽得乾淨的人，聲音低下去，說「又是一群流氓」。他有笑，可是笑不起來。他轉身朝著其中一個人靠近，用很小的聲音說：「可以給我一根菸嗎？」那聲音像在問一件再簡單不過的事，但語氣裡什麼都沒有了。「給我一根完整的菸，讓我好好抽完，然後我就乖乖跟著你們走。」我看見他抽完了整根菸，他真的很用心地抽，一吸一吐都很小心，像怕浪費了什麼。抽完後他把菸屁股擰進土裡，轉過身來看著我，做了一個「走吧」的手勢。他的眼睛裡沒有反抗，也沒有認命，只是一種很乾的確認，事情就是這樣。然後他被帶走了。

耳朵很靈的人，他的話像密密麻麻的線從我耳邊拉過去，我只抓到一條，「回去」這個詞像針。他轉身往人群的邊緣走，想躲開那些聲音，但聲音跟著他。我看見他的肩膀一直在縮，像在努力把自己變小。最後他也被帶走了，走的時候轉過頭來，眼神在問一個問題，但沒有人在聽。

拿著手機的人，他的沉默比任何訊息更像訊息。他沒有掙扎，就靠在那裡，讓他們做他們要做的事。手機被收了，像收走了他僅有的發言權。他跟著走的時候，步伐就像一個被拔掉電池的娃娃。

一對推著輪椅的夫妻，輪子壓到地面某個裂縫時發出一聲輕小的「咔」。她老公推著輪椅的手抖了一下，像在按一顆壞掉的按鈕。她坐在升降台上，臉轉向窗戶。車門合上的時候，畫面只剩下一個黑框，把她收進去。

這些聲音經過，沒有誰是真的停在我身上。

我只負責把它們燃成逗點。

作業臂落下之前，我往旁邊移一步。塵土先抖，再升起，最後均勻地鋪回地面。剛剛堆得像小山的垃圾沒在眼前了，其實還在，只是換了一個稱呼。外面的人把乾淨當成結束，我看見的只是藥槽換了一次水。

怪手的臂降下，履帶退開。青苔地上只剩一個被踩扁的濾嘴，黑逗點斜躺在灰裡。

那一刻，世界像在我胸腔裡按下停影。

我退到藥槽裡，讓濃度再稀一點。風往北吹，聲音都變淡。

晚上，我又回到公園長凳。還是那盞路燈。手習慣性地去草裡摸，摸到紙，一張縐縐的發票，上面有誰買過的麵包和牛奶。那是另一種補給，我沒有，需要的人也許已經吃完了。我把發票攤開，隨手對摺，再對摺，摺成一個看不太出來是什麼的東西，有點像沒做完的摺紙作業。我把它塞進奶粉罐裡，當做把一個用完的願望塞回罐子裡。奶粉罐吐不出任何聲音，只是靜靜地收納了這一團紙。

我再點起一根逗點。菸的白在眼前寫字，又馬上抹掉。每寫一個字，就有人退場，每抹掉一個字，就有人被放回藥槽。

所以我一直在寫，一直在抹，只為了確認一件事──

我存在過，哪怕只是在煙霧裡。

如果那個我沒有一路延續下去就好了，或者只延續到我能辨認為止，其餘的就讓水沖走。

我把剩下的丟進奶粉罐，像把溼相紙夾在夾子上，讓它滴水。

小動物們換了位置。天空的泡棉又厚了一點，卻也讓我的輪廓更安全地停在陰影裡。有人在遠處喊了一聲人的名字，沒有人回應，我感覺那聲音在體內走了一圈，像一抹還沒被徹底定影的黑。

我把最後一點火推到濾嘴的邊緣，逗點完成。把它立在水泥上，讓它自己冷卻。今天就這幾點小火，當做我自己偷偷放的煙火。

時間，就是這樣的東西嗎？●

