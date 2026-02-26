自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 白語泫／學會擒拿術

2026/02/26 05:30

◎白語泫

◎白語泫

「你來當壞人，學這些是讓你能保護自己。」

在市府服替代役時，總被一位約聘退休憲兵指派做事：適時吼學弟，修天花板要避免落塵，審公文時學著找問題。他常教我擒拿術，說能用來抓逃兵和歹徒──被反手壓在牆上時，我並不確定怎樣哀嚎有效，怎樣才能讓演示停下來。

忍一下就過了。

局處的長官和家人都這麼說。整段役期，像被施展了擒拿術。

退役前一個月我還是學不好吼人，總靠老憲兵鎮場面，法紀教育那天，學弟操練時被他逼迫喝下過量的水，眼壓過高，視力永久受損。

出急診隔天學弟問我：我是少數目睹事情經過的人，能在市長前幫他作證嗎？

再忍一下就好。

猶豫後我向學弟道歉，說希望能安全度過役期。

我覺得很慚愧。整段役期，我終究只學會了一部分的擒拿術。●

