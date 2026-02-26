【自由副刊．愛讀書】 《重返月球博物館》

《重返月球博物館》 煮雪的人著，鏡好讀出版

煮雪的人（1991-）詩集《重返月球博物館》，書名即呼應他創作生涯的特殊里程碑，詩作〈月球博物館〉曾被納入國際月球藝術典藏計畫的經驗，作品於2024年隨奧德賽號登陸月球，成為方舟月球藝術典藏計畫的一環，將華文現代詩永久保存於星際之間，為其詩歌提供一層時間與空間的縱深。新詩集延續其一貫以日常細節鋪陳詩意的書寫路徑，將夢境、記憶與故事感（經常還有食物）緩慢疊加，建構帶有敘事餘韻的詩世界。他鮮少刻意追求驚世駭俗的語句，反倒擅長以晶亮的靈感點子，堆疊出帶有濃厚故事感的詩意空間，讓閱讀在行進中留下大量空白，等待讀者自行補綴。詩集多處以虛構的觀看位置切入，最終回到個人的思索尺度，並不陷於耽溺，而是隨著宛如鏡頭移動的詩行，體驗推進後收束，留下近似開放式結局的殘響。其中收錄的〈月球博物館（登月版本）〉與〈重返月球博物館〉，以獨特的「非地球」視野，在虛構中探索真實，節制的語言，抵銷過度詮釋的衝動，在停頓與留白中自成回聲之境，是詩人透過文字為文明留下一份溫柔而冷靜的備忘錄。（肚皮毬菓）

