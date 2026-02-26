【家庭plus．生活大補帖】舉手之勞 暖進人心

圖／達志影像

文／若晴

昨天傍晚，我在大賣場附設的健身房運動完，正準備離開時，看見一位年輕媽媽推著嬰兒車，站在停車場繳費機前發愁。她一手抱著孩子，一手翻找著錢包，嘴裡小聲嘀咕：「只差一張發票就夠抵用了，卻剛好差那幾十元……」

我手上剛好多出一張兩小時的停車抵用券，心裡忽然一動，便走上前輕聲問她：「小姐，需要停車抵用券嗎？我這裡剛好有多一張，可以直接抵兩小時。」

她愣了一下，抬起頭時眼眶微微泛紅，連忙擺手說：「真的可以嗎？本來想說再衝進賣場隨便買點東西湊發票，結果孩子一直哭，我真的不知道該怎麼辦……」

我笑著把券遞給她：「沒關係啦，反正我也不需要，剛好可以給妳用。」她接過券，連聲道謝後，忽然認真地看著我說：「姊姊，妳真是我的貴人！這張券對我來說真的省了好大的麻煩，更讓我覺得這個世界還是很溫暖的。」

貴人？這兩個字讓我當場愣住。明明只是多走兩步路、遞出一張小小紙券的事，怎麼就成了別人口中的貴人呢？那一刻，我突然明白，有時候我們以為的「小事」，對正好有需要的人來說，可能就是「大事」。

我想起自己這半年多來，因為五十歲後開始重新探索人生，學種花草、學寫文章，甚至在社群分享日常的溫暖，都是為了讓生活更有意義。原來，意義從來不只在轟轟烈烈的大事裡，也藏在這些不經意的舉手之勞中。

那一句「貴人」，像一顆小石子投入心湖，盪起一圈又一圈的漣漪。原來，當我們願意把手邊小小的資源分享出去時，其實也在分享希望與愛。

或許我們無法解決別人所有的難題，但我們可以成為他們生命裡短暫卻明亮的燈光。一張停車券、一句問候、一個微笑，都可能成為他人眼中的貴人時刻。

而我也要感謝那位年輕媽媽──是她讓我再一次確信：當我們心存善意，世界就會用溫暖回報我們。願我們都成為彼此的貴人，在這紛擾的人間，留下更多善的漣漪。

