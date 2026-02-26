自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】舉手之勞 暖進人心

2026/02/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／若晴

昨天傍晚，我在大賣場附設的健身房運動完，正準備離開時，看見一位年輕媽媽推著嬰兒車，站在停車場繳費機前發愁。她一手抱著孩子，一手翻找著錢包，嘴裡小聲嘀咕：「只差一張發票就夠抵用了，卻剛好差那幾十元……」

我手上剛好多出一張兩小時的停車抵用券，心裡忽然一動，便走上前輕聲問她：「小姐，需要停車抵用券嗎？我這裡剛好有多一張，可以直接抵兩小時。」

她愣了一下，抬起頭時眼眶微微泛紅，連忙擺手說：「真的可以嗎？本來想說再衝進賣場隨便買點東西湊發票，結果孩子一直哭，我真的不知道該怎麼辦……」

我笑著把券遞給她：「沒關係啦，反正我也不需要，剛好可以給妳用。」她接過券，連聲道謝後，忽然認真地看著我說：「姊姊，妳真是我的貴人！這張券對我來說真的省了好大的麻煩，更讓我覺得這個世界還是很溫暖的。」

貴人？這兩個字讓我當場愣住。明明只是多走兩步路、遞出一張小小紙券的事，怎麼就成了別人口中的貴人呢？那一刻，我突然明白，有時候我們以為的「小事」，對正好有需要的人來說，可能就是「大事」。

我想起自己這半年多來，因為五十歲後開始重新探索人生，學種花草、學寫文章，甚至在社群分享日常的溫暖，都是為了讓生活更有意義。原來，意義從來不只在轟轟烈烈的大事裡，也藏在這些不經意的舉手之勞中。

那一句「貴人」，像一顆小石子投入心湖，盪起一圈又一圈的漣漪。原來，當我們願意把手邊小小的資源分享出去時，其實也在分享希望與愛。

或許我們無法解決別人所有的難題，但我們可以成為他們生命裡短暫卻明亮的燈光。一張停車券、一句問候、一個微笑，都可能成為他人眼中的貴人時刻。

而我也要感謝那位年輕媽媽──是她讓我再一次確信：當我們心存善意，世界就會用溫暖回報我們。願我們都成為彼此的貴人，在這紛擾的人間，留下更多善的漣漪。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章