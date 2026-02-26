自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．四季好食】臘味炒飯 重啟新味覺

2026/02/26 05:30

過完年家裡的冰箱或多或少還會留下些臘味，拿來炒飯正好。過完年家裡的冰箱或多或少還會留下些臘味，拿來炒飯正好。

文、圖／梁瓊白

對很多家庭來說，臘味是過年必有的一道菜，也是代表年味的一種口味。臘肉、臘腸是基本款，臘鴨、臘魚、臘肝占的比例比較少，屬於少數人偏好的口味。

但即使是臘腸、臘肉，也有不同味道，例如湖南臘肉偏鹹、四川臘肉偏麻辣，而且都經過煙燻，只有廣式的臘腸、臘肉偏甜，接受度比較高。台式只有香腸沒有臘腸，味道也是偏甜，而且醃製的時間短，曬得不那麼乾。過完年家裡的冰箱或多或少還會留下些臘味，雖然是乾貨也建議盡快吃完，不然放壞了還是可惜。

臘味通常只需蒸熟後切片，就可以上桌吃了，小時候家裡蒸臘味都是放在飯上面蒸，讓臘味的湯汁滴落在米飯上，那層沾滿臘味汁的飯向來是爭食的焦點。將蒸好的臘味跟滷牛肉放一起做成拼盤，是年菜的焦點之一，如果有吃剩的，隔餐就用來炒蒜苔、青蒜或芥藍菜，或者用來炒飯，一盤臘味飯，再煮個湯，一頓有菜有飯又有湯的簡餐就齊了，簡單又實惠，是最家常的吃法。

做臘味炒飯只能用廣式的臘味或台式香腸，而且要先蒸熟再切，不然廣式的太硬切不動，台式的香腸又太軟一切就碎。配料用兩個打散的雞蛋和一把切碎的青江菜，先把蛋炒好盛出來，再用油炒切丁的臘味，臘肉或臘腸都行。有時是倒入泡過的生米，炒了再回鍋燜，如果有剩飯更方便，就直接炒，只需加少許鹽調味，喜歡加醬油的要從鍋邊熗，別直接淋在米飯上，讓熱鍋熗出醬香味才好吃；然後放入炒好的蛋和青江菜，這樣炒出來的飯，配料一清二楚。或者在米飯入鍋前，將冷飯弄散的同時，把打散的蛋加進去一起攪勻，讓每顆飯粒先裹上蛋液再炒，也是不錯的做法。蛋香、臘味香、融合著米飯大火快炒後的鑊氣香，很簡單的組合卻是口腹最大的滿足。

當年節已過，豐盛連連的餐食幾乎吃膩的時候，正好清冰箱，趁食材的新鮮度還未褪盡，簡單地做一餐、吃一頓，送走年味的油膩，重啟年後的新味覺，一份臘味炒飯正好是句點。

