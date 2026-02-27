自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化幣推四季IP主題集章 從「見習生」晉級「傳說」闖關賺獎勵

2026/02/27 05:30

【藝術文化】文化幣推四季IP主題集章 從「見習生」晉級「傳說」闖關賺獎勵透過看國片、逛書店與簽到任務，可更快從「見習生」一路升級至最高等級「傳說」。
（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年文化幣已全面發放給13至22歲青少年，每人可領取1,200點文化幣。根據文化部統計，在經歷寒假與農曆春節假期後，已有超過116萬人完成領取，領取率達57%，使用金額更突破6.2億元。隨著新學期展開，文化部鼓勵青少年利用文化幣轉換心情，走進書店、展覽館及劇場。目前特別推動文化幣APP遊戲任務第一季的國片主題，並搭配3月底前限定的國片加碼優惠，邀請學生族群結伴走進戲院，支持在地創作。

【藝術文化】文化幣推四季IP主題集章 從「見習生」晉級「傳說」闖關賺獎勵文化幣加碼優惠，鼓勵青少年走進書店、展覽館、劇場等轉換開學心情。
（文化部提供）

文化部表示，文化幣自2023年開始發放，今年已邁入第4年，並將發放對象常態化為13至22歲，讓每一位青少年都能在這段10年期間獲得藝文體驗點數。為了引導青少年接觸多元文化，文化部推出獨立書店「2點送1點」、表演藝術青年席位、視覺藝術青春票及國片結伴同行等優惠。今年APP更升級遊戲任務，透過四季不同的IP代言人與主題集章，參與者可藉由達成消費金額、蒐集IP徽章數量及累計週簽到數等3項指標，從等級LV0的「見習生」一路闖關升級至LV5「傳說」，最高可獲600點文化幣晉級獎勵與限量商品。

在任務設計方面，第一季由「黃阿瑪的後宮生活」領軍，配合賀歲檔期鼓勵青少年觀看國片。在文化幣的助攻下，國片票房成績已注入超過1.4億元，占整體文化幣使用比例達23%，顯示首季任務有效引導青少年走進戲院。大數據分析指出，目前已有86.9萬名青少年升級至LV1「初心者」，超過1萬人升級至LV2「冒險者」。更有使用者透過觀看早場國片、累積徽章及獨立書店加碼回饋，成功讓文化幣的使用效益放大超過1倍，獲得額外1,830點的回饋。

首季任務已進入最後一個月，文化部呼籲青少年把握機會蒐集「黃阿瑪」任務徽章。接下來的3季，將持續由「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」接棒，分別帶領大家體驗表演藝術、博物館、文資保存與社區營造場域及書店等多元主題。透過遊戲化的機制，文化部期許將藝文參與轉化為有趣的冒險旅程，讓文化幣成為陪伴青少年成長的文化力量。詳詢文化幣官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章