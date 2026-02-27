【藝術文化】文化幣推四季IP主題集章 從「見習生」晉級「傳說」闖關賺獎勵

透過看國片、逛書店與簽到任務，可更快從「見習生」一路升級至最高等級「傳說」。

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年文化幣已全面發放給13至22歲青少年，每人可領取1,200點文化幣。根據文化部統計，在經歷寒假與農曆春節假期後，已有超過116萬人完成領取，領取率達57%，使用金額更突破6.2億元。隨著新學期展開，文化部鼓勵青少年利用文化幣轉換心情，走進書店、展覽館及劇場。目前特別推動文化幣APP遊戲任務第一季的國片主題，並搭配3月底前限定的國片加碼優惠，邀請學生族群結伴走進戲院，支持在地創作。

文化幣加碼優惠，鼓勵青少年走進書店、展覽館、劇場等轉換開學心情。

文化部表示，文化幣自2023年開始發放，今年已邁入第4年，並將發放對象常態化為13至22歲，讓每一位青少年都能在這段10年期間獲得藝文體驗點數。為了引導青少年接觸多元文化，文化部推出獨立書店「2點送1點」、表演藝術青年席位、視覺藝術青春票及國片結伴同行等優惠。今年APP更升級遊戲任務，透過四季不同的IP代言人與主題集章，參與者可藉由達成消費金額、蒐集IP徽章數量及累計週簽到數等3項指標，從等級LV0的「見習生」一路闖關升級至LV5「傳說」，最高可獲600點文化幣晉級獎勵與限量商品。

在任務設計方面，第一季由「黃阿瑪的後宮生活」領軍，配合賀歲檔期鼓勵青少年觀看國片。在文化幣的助攻下，國片票房成績已注入超過1.4億元，占整體文化幣使用比例達23%，顯示首季任務有效引導青少年走進戲院。大數據分析指出，目前已有86.9萬名青少年升級至LV1「初心者」，超過1萬人升級至LV2「冒險者」。更有使用者透過觀看早場國片、累積徽章及獨立書店加碼回饋，成功讓文化幣的使用效益放大超過1倍，獲得額外1,830點的回饋。

首季任務已進入最後一個月，文化部呼籲青少年把握機會蒐集「黃阿瑪」任務徽章。接下來的3季，將持續由「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」接棒，分別帶領大家體驗表演藝術、博物館、文資保存與社區營造場域及書店等多元主題。透過遊戲化的機制，文化部期許將藝文參與轉化為有趣的冒險旅程，讓文化幣成為陪伴青少年成長的文化力量。詳詢文化幣官網。

