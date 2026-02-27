【藝術文化】台文館「時空旅人明信片」AI互動 與作家並肩虛擬旅行

「來自時空旅人的明信片」展場全景，由插畫家Sophia Ji擔任本次視覺設計。

（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的「字遊．自在：旅行文學」特展，正式啟用全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」。裝置延續「旅行文學展」策展核心，結合生成式AI技術與文學作品，並加入民眾輸入的文字，生成獨一無二的明信片，透過這項技術，邀請參與者與文學家展開跨越時空的對話。

「來自時空旅人的明信片」將觀眾選擇的圖片與創作文字，透過AI產生新的組合。（台文館提供）

台文館表示，「來自時空旅人的明信片」是繼「文學任意門」後，再次利用生成式AI發展的互動裝置。裝置設計概念延伸自旅行文學中關於「移動」與「書寫」的想像，並擴及穿梭於不同時空的旅人意向，讓AI技術具體實踐平行宇宙的文學風景。在開發階段，館方特別舉辦觀眾票選活動，最終由作家龍瑛宗的經典作品《杜甫在長安》獲選，系統在合法授權下納入龍瑛宗的文學風格，民眾選擇與其並肩同行時，彷彿置身於他的文學宇宙中，漫步在虛實交錯的旅途。

除了龍瑛宗外，民眾還能選擇與李桐豪、鍾文音、施益堅、廖鴻基、蕭詒徽等作家，在不同時代與空間中一同旅行。裝置體驗步驟包含3個部分：首先選擇目的地與旅伴，挑選嚮往的歷史時空與心儀作家；接著書寫自己想說的話，輸入心情點滴；最後啟動「時空旅人郵局」系統模擬「另一個你」，回寄一張圖文並茂的明信片。由於採用即時運算的生成技術，每一次生成的圖像與文字內容皆為獨一無二。

此外，台文館位於台北的據點「台灣文學基地」，持續推動母語文化，與雲門教室合作結合台語生態導覽與繪本導讀，推出身體工作坊。並於2月28日舉辦母語說故事活動，邀請親子走進台文基地，在閱讀、導覽與肢體體驗中，實踐「作伙講台語」的樂趣。詳詢台文館與台文基地官網與臉書專頁。

