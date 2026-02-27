【自由副刊】 林郁欣／垂釣者

◎林郁欣

那是我第一次走進釣蝦場。

店內充盈養殖漁場的氣味，有點腥，形成獨特的海潮侵擾鼻腔。男人說因為我愛吃蝦所以帶我來，但他準備的釣具配備比理由更齊全。

「釣蝦啊，講求的就是又快又準。」

「因為蝦子很快就會跑走嗎？」

曾經看過男人用筷子模仿收竿動作，像指揮家那樣頓點俐落。「釣蝦有那麼好玩嗎？」「成就感啊，男人都需要的。」

於是發現場內清一色男性。當店家又將一桶滿滿的蝦拋入池中，所有雄性生物情緒激昂，快速鎖定獵物方位，拋竿，等待。從手機螢幕短暫一瞥，男人已收線、蝦隻仰頭晃呀晃，看著男人緊抓蝦頭、拆下釣鉤，炫耀戰利品時自矜發笑：「漂亮吧？」

「蝦子不是要熟了比較漂亮嗎？」

「有釣到就該開心一下了吧。」男人咂嘴一聲，語氣像在教授我人生大道理，「別這麼小心眼，太掃興了。」

不記得後來男人總共釣到幾隻，用餐時也沒仔細數過，反正其實他也不在意數量，只要看起來夠多就行。

「又嫩又鮮豔，真是極品！」橘白相間的肉體在男人手中變得更有彈力，果然熟了會更討人喜愛。

「但一旦過熟，就不那麼鮮甜了。」

「嗯？」男人吃得津津有味，心不在焉地問：「妳怎麼不吃？」

我沒有接話，把自己吞嚥下去。●

