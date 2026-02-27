【自由副刊．愛讀書】 《外婆燒著的時候，我》

《外婆燒著的時候，我》 崔舜華著，寶瓶文化出版

崔舜華著，寶瓶文化出版

崔舜華（1985-）散文集新作可視為一幅緩慢展開的長卷軸畫。從外婆的喪禮與火化起筆，逆流追溯家族史的溫暖與裂痕，鋪陳父母、親友與童年生活的片段。表面看似循著家族書寫與尋根脈絡前行，實則在死亡逼近之處，顯影「活著」的強烈感受。她牽引自己回到家族深處，辨識性格中慣於心軟的來源，筆調在回望與確認之間擺盪，既不自怨、逃避，也不陷入自責。書中誠實吐露，讓喪親、病痛與愛的危險地帶交疊成密實的轍痕。崔舜華剝皮式自剖，文字密度高，歷經險惡情關與身心症幽谷，展現出倖存者般的荒涼獨白，縱使人生破碎，內在瘋魔，她彷彿置身於絕對安靜的暴風眼中心，維持冷靜而精準的控制力，專注呈現身處黑暗中的觸感與紋理。她對疼痛的描摹是生理性的誠實，能將混亂與灼痛寫得安靜清晰，不免令人聯想起作家蕭紅筆下毫無雜質的荒涼。崔舜華且憑強韌而節制的語言，再一次完成對悲傷、病與愛的深深凝視。（焰牡丹）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法